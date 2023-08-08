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Fuori produzione
SH90/60
S9531/26R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9721/41R1
Lame di precisione V-Track PRO
Compatibile con S9000 (S9xxx)
Compatibili rasoio Star Wars SW97xx
Compatibile rasoio Star Wars SW67xx
Le testine sostitutive SH90 sono compatibili con Shaver series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), rasoio Star Wars SW9700 e SW6700.
Una rasatura precisa. Le lame di precisione V-Track PRO guidano delicatamente i peli verso la migliore posizione di taglio, per barba di 1-3 giorni e anche per peli in orizzontale e con lunghezze diverse. 30% di precisione in più con meno passate, per una pelle splendida.
I più recenti rasoi Philips sono dotati di un avviso di sostituzione integrato, rappresentato dal simbolo dell'unità di rasatura, che si illumina quando è necessario sostituire le testine di rasatura.
2.8
su 5
255
Recensioni
Liugi 1960
08/08/2023
Italia
Ottimo prodotto
In quattro anni sono alla prima sostituzione della testina come sempre Philips è la numero 1 come rasoio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SH90/70 Testine di rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SH90/70 Testine di rasatura
Brescia/21
08/12/2021
Italia
Compratore verificato
Prodotto Eccellente, ma scarsa assistenza
Come tutti i prodotti ha bisogno di manutenzione periodica di parti in usura, lame, portalame, e supporto di collegamento tra portalame e rasoio, in questo l'assistenza e scarsa per non dire "latitante"
Pro
Eccellente Rasoio, un po' caro, ma se si vuole la qualità !?
Contro
Mancanza di parti(ricambi)di consumo da usura come già detto !!!
Questa revisione è stata effettuata per SH90/70 Testine di rasatura
Questa revisione è stata effettuata per SH90/70 Testine di rasatura
Angel0688
13/08/2021
Italia
Compratore verificato
testine di rasatura pertfette
il gruppo testine di ricambio svolgono bene il lavoro di rasatura, ma manca ilsistema per la rimozione delle lame e quello originale non è compatibile.
Pro
Facilità nel reperire il ricambio.
Contro
rimettere al loro posto le lame dopo la pulizia per chi ha mani grandi e/o grosse
Questa revisione è stata effettuata per SH90/70 Testine di rasatura
Questa revisione è stata effettuata per SH90/70 Testine di rasatura
Rispetto al suo predecessore Philips