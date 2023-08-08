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Fuori produzione

Shaver series 9000Testine di rasatura

SH90/60

2.8
| (255) Recensioni
E il tuo rasoio torna come nuovo
In due anni le testine del tuo rasoio tagliano 9 milioni di peli del viso. Sostituisci le testine del rasoio per prestazioni al 100%. Compatibili con i rasoi serie 9000.
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Cambia le testine ogni 2 anni per risultati ottimali

E il tuo rasoio torna come nuovo

  • Lame di precisione V-Track PRO

  • Compatibile con S9000 (S9xxx)

  • Compatibili rasoio Star Wars SW97xx

  • Compatibile rasoio Star Wars SW67xx

Testine sostitutive per Shaver series 9000

Testine sostitutive per Shaver series 9000

Le testine sostitutive SH90 sono compatibili con Shaver series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), rasoio Star Wars SW9700 e SW6700.

Il nostro migliore sistema di rasatura per barba di 1-3 giorni

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Una rasatura precisa. Le lame di precisione V-Track PRO guidano delicatamente i peli verso la migliore posizione di taglio, per barba di 1-3 giorni e anche per peli in orizzontale e con lunghezze diverse. 30% di precisione in più con meno passate, per una pelle splendida.

Sostituisci le testine di rasatura in soli due passaggi

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I più recenti rasoi Philips sono dotati di un avviso di sostituzione integrato, rappresentato dal simbolo dell'unità di rasatura, che si illumina quando è necessario sostituire le testine di rasatura.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.8

su 5

255

Recensioni

08/08/2023

Italia

Italia

Ottimo prodotto

In quattro anni sono alla prima sostituzione della testina come sempre Philips è la numero 1 come rasoio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SH90/70 Testine di rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SH90/70 Testine di rasatura

08/12/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto Eccellente, ma scarsa assistenza

Come tutti i prodotti ha bisogno di manutenzione periodica di parti in usura, lame, portalame, e supporto di collegamento tra portalame e rasoio, in questo l'assistenza e scarsa per non dire "latitante"

Pro

Eccellente Rasoio, un po' caro, ma se si vuole la qualità !?

Contro

Mancanza di parti(ricambi)di consumo da usura come già detto !!!

Questa revisione è stata effettuata per SH90/70 Testine di rasatura

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13/08/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

testine di rasatura pertfette

il gruppo testine di ricambio svolgono bene il lavoro di rasatura, ma manca ilsistema per la rimozione delle lame e quello originale non è compatibile.

Pro

Facilità nel reperire il ricambio.

Contro

rimettere al loro posto le lame dopo la pulizia per chi ha mani grandi e/o grosse

Questa revisione è stata effettuata per SH90/70 Testine di rasatura

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