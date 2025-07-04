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Garanzia di 2 anni
S5467/17
S5420/06R1
S6640/44R1
S5465/18
S5466/17R1
Lame MultiPrecision
Compatibile con la serie S5000 a forma arrotondata
Compatibile con la serie S6000 a forma arrotondata
Le lame MultiPrecision sollevano e tagliano tutti i peli, anche quelli più corti, in poche passate.
Controlla il retro dell'impugnatura del rasoio per verificare la presenza della testina di ricambio. Hai bisogno di aiuto? Visita philips.com/accessori
1. Apri il rasoio premendo il pulsante di rilascio; 2. Rimuovi gli anelli di supporto ruotandoli in senso antiorario; 3. Estrai le vecchie testine e inserisci le nuove facendo attenzione; controlla che le testine siano perfettamente allineate; 4. Sostituisci gli anelli di supporto e bloccali ruotandoli in senso orario; 5. Quando la testina di rasatura è chiusa correttamente, sentirai un clic.
4.2
su 5
237
Recensioni
83%
di utenti consiglia questo prodotto
Luca T.
04/07/2025
Italia
Compratore verificato
SH50 SH50/50 Testine di rasatura di ricambio
Le testine hanno riportato il mio rasoi come nuovo.
Questa revisione è stata effettuata per SH50 SH50/50 Testine di rasatura di ricambio
Questa revisione è stata effettuata per SH50 SH50/50 Testine di rasatura di ricambio
Alfredo Angelini
19/11/2024
Italia
Compratore verificato
PRODOTTO ORIGINALE ASPETTATIVE RISPETTATE
Nulla da aggiungere il prodotto è arrivato senza problemi e ritardi
Pro
PRODOTTO DISPONIBILE SUL SITO PHILIPS
Contro
Nulla per questo prodotto, ma vorrei segnalare che data la ottima funzionalità dei prodotti PHILIPS non ho trovato un ricabio per un rasoio dello stesso anno di produzione; questo è un peccato per la qualità e funzionalità dei vostri prodotti
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SH50 SH50/50 Testine di rasatura di ricambio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SH50 SH50/50 Testine di rasatura di ricambio
Bruno50
09/11/2024
Italia
Compratore verificato
Testine nuove per una rasatura efficace.
Dopo due anni ho sostituito le vecchie testine del rasoio. Ottimo il risultato. Rasature migliori e più veloci. Sono soddisfatto dell'acquisto.
Pro
Precise e robuste
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SH50 SH50/50 Testine di rasatura di ricambio
Sì, consiglio questo prodotto
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ove è possibile riciclare