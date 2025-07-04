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SH50Testine di rasatura di ricambio

SH50/50

4.2
| (237) Recensioni | 83% di utenti consiglia questo prodotto
E il tuo rasoio torna come nuovo
In due anni le testine del tuo rasoio tagliano 9 milioni di peli sul viso. Sostituisci le testine del rasoio per una prestazione al 100%.
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Sostituisci ogni 24 mesi per un rasoio sempre nuovo

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  • Lame MultiPrecision

  • Compatibile con la serie S5000 a forma arrotondata

  • Compatibile con la serie S6000 a forma arrotondata

Rasatura veloce e accurata

Rasatura veloce e accurata

Le lame MultiPrecision sollevano e tagliano tutti i peli, anche quelli più corti, in poche passate.

Per rasoi serie 5000 e 6000 a forma arrotondata

Per rasoi serie 5000 e 6000 a forma arrotondata

Controlla il retro dell'impugnatura del rasoio per verificare la presenza della testina di ricambio. Hai bisogno di aiuto? Visita philips.com/accessori

Il tuo rasoio torna come nuovo con la massima semplicità

Il tuo rasoio torna come nuovo con la massima semplicità

1. Apri il rasoio premendo il pulsante di rilascio; 2. Rimuovi gli anelli di supporto ruotandoli in senso antiorario; 3. Estrai le vecchie testine e inserisci le nuove facendo attenzione; controlla che le testine siano perfettamente allineate; 4. Sostituisci gli anelli di supporto e bloccali ruotandoli in senso orario; 5. Quando la testina di rasatura è chiusa correttamente, sentirai un clic.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

237

Recensioni

83%

di utenti consiglia questo prodotto

04/07/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

SH50 SH50/50 Testine di rasatura di ricambio

Le testine hanno riportato il mio rasoi come nuovo.

Questa revisione è stata effettuata per SH50 SH50/50 Testine di rasatura di ricambio

Questa revisione è stata effettuata per SH50 SH50/50 Testine di rasatura di ricambio

19/11/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

PRODOTTO ORIGINALE ASPETTATIVE RISPETTATE

Nulla da aggiungere il prodotto è arrivato senza problemi e ritardi

Pro

PRODOTTO DISPONIBILE SUL SITO PHILIPS

Contro

Nulla per questo prodotto, ma vorrei segnalare che data la ottima funzionalità dei prodotti PHILIPS non ho trovato un ricabio per un rasoio dello stesso anno di produzione; questo è un peccato per la qualità e funzionalità dei vostri prodotti

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SH50 SH50/50 Testine di rasatura di ricambio

Sì, consiglio questo prodotto

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09/11/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Testine nuove per una rasatura efficace.

Dopo due anni ho sostituito le vecchie testine del rasoio. Ottimo il risultato. Rasature migliori e più veloci. Sono soddisfatto dell'acquisto.

Pro

Precise e robuste

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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