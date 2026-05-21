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Garanzia di 2 anni
Tettarella Natural Response
Confezione di tettarelle Mix & Match
3 pezzi
Tettarella a flusso medio, tettarella a flusso veloce, tettarella a flusso ultraveloce
La tettarella Natural Response si adatta perfettamente al ritmo naturale di allattamento del tuo bimbo, rendendo più semplice combinare l'allattamento al seno e l'allattamento al biberon. La tettarella ha un'apertura unica che rilascia il latte solo quando il bambino comincia a succhiare. In questo modo, quando si ferma per deglutire e respirare, anche il flusso di latte si interrompe.
La tettarella ampia, morbida e flessibile è progettata per simulare la forma e la sensazione dell'allattamento al seno, consentendo al bambino di attaccarsi e succhiare comodamente.
Se il tuo neonato non assume regolarmente abbastanza latte durante l'allattamento o ha difficoltà ad assorbire il latte, seleziona una tettarella con un flusso più alto. Se si verificano problemi persistenti di alimentazione, consulta un professionista del settore sanitario.
4.6
su 5
69
Recensioni
94%
di utenti consiglia questo prodotto
Aly12
21/05/2026
Italia
Perfette!
Ottime per allattamento misto, fanno davvero quello che dicono e il mio bambino le ha accettate subito, fin dalla primissima misura del primo giorno!
Pro
Esattamente come da descrizione
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY963/02 Tettarella 1m+, Flusso 3, 2 pezzi
Date of Use 2026-03-05
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY963/02 Tettarella 1m+, Flusso 3, 2 pezzi
Date of Use 2026-03-05
Testeuse Philips
27/11/2024
France
Parte della promozione
Tétines au top
Les tétines Philips est idéales pour les nourrissons de 1mois et plus. Elles sont souples et le débit est bien adapté. Les tétines sont vraiment de qualité.
Pro
La souplesse
Contro
Aucun
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural à Réponse Naturelle SCY963/02 Lot de 2 tétines débit 3 - Moyen
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural à Réponse Naturelle SCY963/02 Lot de 2 tétines débit 3 - Moyen
Cec2008
26/11/2024
France
Parte della promozione
Tétines idéal pour un allaitement mixte
J'ai choisi cette note puisque les tétines sont je trouve de très bonnes qualités. Elles sont douces et agréables au toucher tout comme facile à laver. Pas de problème de colique pour mon bébé avec ces tétines. Je recommande vivement ce produit à tous les parents qui souhaitent réaliser un allaitement mixte. Mon fils n'a eu aucun mal à passer du sein au biberon ou du biberon au sein!
Pro
Imitation du sein, douce, facile à laver
Contro
Aucun en ce qui me concerne
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural à Réponse Naturelle SCY963/02 Lot de 2 tétines débit 3 - Moyen
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural à Réponse Naturelle SCY963/02 Lot de 2 tétines débit 3 - Moyen
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Rispetto alla confezione precedente.
In base alle vendite annuali globali di confezioni di tettarelle, utilizzando il peso netto della confezione in plastica della tettarella.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011.