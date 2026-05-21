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Philips Avent Natural ResponseTettarella

SCY960/03

4.6
| (69) Recensioni | 94% di utenti consiglia questo prodotto
Ogni bambino è unico
Questa confezione ti permette di trovare il flusso giusto per il ritmo di suzione del bambino e ti consente di cambiare facilmente durante tutto il corso della crescita. L'età è solo un'indicazione, perché ogni bambino ha il proprio ritmo.
Vedi tutti i vantaggi
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme1

Trova il flusso ideale per il tuo bambino

Ogni bambino è unico

  • Tettarella Natural Response

  • Confezione di tettarelle Mix & Match

  • 3 pezzi

  • Tettarella a flusso medio, tettarella a flusso veloce, tettarella a flusso ultraveloce

La tettarella rilascia il latte quando il bambino comincia a succhiare

La tettarella rilascia il latte quando il bambino comincia a succhiare

La tettarella Natural Response si adatta perfettamente al ritmo naturale di allattamento del tuo bimbo, rendendo più semplice combinare l'allattamento al seno e l'allattamento al biberon. La tettarella ha un'apertura unica che rilascia il latte solo quando il bambino comincia a succhiare. In questo modo, quando si ferma per deglutire e respirare, anche il flusso di latte si interrompe.

Allattamento naturale con tettarella a forma di seno

Allattamento naturale con tettarella a forma di seno

La tettarella ampia, morbida e flessibile è progettata per simulare la forma e la sensazione dell'allattamento al seno, consentendo al bambino di attaccarsi e succhiare comodamente.

Trovare la tettarella giusta è estremamente importante

Trovare la tettarella giusta è estremamente importante

Se il tuo neonato non assume regolarmente abbastanza latte durante l'allattamento o ha difficoltà ad assorbire il latte, seleziona una tettarella con un flusso più alto. Se si verificano problemi persistenti di alimentazione, consulta un professionista del settore sanitario.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.6

su 5

69

Recensioni

94%

di utenti consiglia questo prodotto

21/05/2026

Italia

Italia

Perfette!

Ottime per allattamento misto, fanno davvero quello che dicono e il mio bambino le ha accettate subito, fin dalla primissima misura del primo giorno!

Pro

Esattamente come da descrizione

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY963/02 Tettarella 1m+, Flusso 3, 2 pezzi

Date of Use 2026-03-05

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY963/02 Tettarella 1m+, Flusso 3, 2 pezzi

Date of Use 2026-03-05

27/11/2024

France

France

Tétines au top

Les tétines Philips est idéales pour les nourrissons de 1mois et plus. Elles sont souples et le débit est bien adapté. Les tétines sont vraiment de qualité.

Pro

La souplesse

Contro

Aucun

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Natural à Réponse Naturelle SCY963/02 Lot de 2 tétines débit 3 - Moyen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Natural à Réponse Naturelle SCY963/02 Lot de 2 tétines débit 3 - Moyen

26/11/2024

France

France

Tétines idéal pour un allaitement mixte

J'ai choisi cette note puisque les tétines sont je trouve de très bonnes qualités. Elles sont douces et agréables au toucher tout comme facile à laver. Pas de problème de colique pour mon bébé avec ces tétines. Je recommande vivement ce produit à tous les parents qui souhaitent réaliser un allaitement mixte. Mon fils n'a eu aucun mal à passer du sein au biberon ou du biberon au sein!

Pro

Imitation du sein, douce, facile à laver

Contro

Aucun en ce qui me concerne

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Natural à Réponse Naturelle SCY963/02 Lot de 2 tétines débit 3 - Moyen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Natural à Réponse Naturelle SCY963/02 Lot de 2 tétines débit 3 - Moyen

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Rispetto alla confezione precedente.

  2. In base alle vendite annuali globali di confezioni di tettarelle, utilizzando il peso netto della confezione in plastica della tettarella.

  3. 0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011.