È il secondo biberon che prendo di questo modello. Mi è stato consigliato e a mia volta lo consiglio… facile da smontare, il bambino abituato ad essere allattato non ha avuto alcun tipo di problema ad adattarsi a questo biberon. Diciamo che a mio avviso ha fatto la differenza! La tettarella è ben fatta ed effettivamente non è mai collassata, a differenza di tante altre di marche diverse e molto note. Inoltre, e non di poco conto, la valvola anticolica funziona davvero, mio figlio non ne ha mai sofferto.