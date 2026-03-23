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Garanzia di 2 anni
1 biberon
260 ml
Tettarella a flusso medio
3-6m
La tettarella Natural Response si adatta perfettamente al ritmo naturale di allattamento del tuo bimbo, rendendo più semplice combinare l'allattamento al seno e l'allattamento al biberon. La tettarella ha un'apertura unica che rilascia il latte solo quando il bambino comincia a succhiare. In questo modo, quando si ferma per deglutire e respirare, anche il flusso di latte si interrompe.
La tettarella ampia, morbida e flessibile è progettata per simulare la forma e la sensazione dell'allattamento al seno, consentendo al bambino di attaccarsi e succhiare comodamente.
Ognuno di noi impara al proprio ritmo. La suzione è un'abilità che alcuni neonati sviluppano più rapidamente di altri. Ecco perché alcuni di loro potrebbero inizialmente trarre beneficio dalla nostra tettarella Prime Poppate (Tettarella 0), per poi passare alle tettarelle Natural Response. Passa alla tettarella Prime Poppate quando il tuo bambino impiega più di 20 minuti per bere 50 ml (1,7 oz) utilizzando le tettarelle Natural Response. Prova una tettarella Natural Response con un flusso maggiore se il bambino gioca con la tettarella invece di poppare o non sembra soddisfatto. Se i problemi di alimentazione persistono, consulta un professionista del settore sanitario.
4.7
su 5
382
Recensioni
97%
di utenti consiglia questo prodotto
7he15m
23/03/2026
Italia
Parte della promozione
Prodotto valido
Ho avuto modo di testare questo biberon. Ho due gemelle di 6 mesi, le allatto esclusivamente al seno, ma capita delle volte, per problemi di organizzazione, di dover dare il mio latte nel biberon. Ne ho provati diversi ma tutti sono stati rifiutati. Il Natural response è l'unico che sia riuscito in questo intento grazie alla sua tettarella che riproduce in maniera molto attenta la conformazione del seno. Davvero un ottimo prodotto.
Pro
Qualità
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberon
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberon
valentina97!
23/03/2026
Italia
Parte della promozione
Ottimo prodotto
La qualità dei materiali è molto buona, solida e facile da pulire. Il design è semplice ma funzionale e si percepisce subito che è un prodotto ben fatto. Per quanto riguarda la tettarella Natural Response, mi sono trovato molto bene: il flusso è ottimo e il bambino riesce a bere senza difficoltà. Ho apprezzato il fatto che il latte esca in modo controllato, rendendo la poppata più naturale. Inoltre, la mia bambina era abituata a un altro biberon, ma ha accettato subito questo senza problemi, cosa per niente scontata. L'anello luminoso, invece, personalmente non mi è stato molto utile. Di solito preparo il latte e lo do subito, quindi non ho avuto reale necessità di usarlo al buio. Probabilmente può essere più comodo per chi usa il biberon con acqua o lo tiene già pronto durante la notte, ma nel mio caso è un dettaglio che non ha fatto la differenza. In conclusione, è un biberon di qualità, con un flusso ben studiato e piacevole da usare. Lo consiglio, soprattutto se si cerca un prodotto affidabile, anche se la funzione luminosa potrebbe non essere indispensabile per tutti
Pro
Flusso ottimo, materiali di qualità facile pulizia
Contro
Anello luminoso non utile per tutti
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberon
Sì, consiglio questo prodotto
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Valeria99
17/03/2026
Italia
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Pratico e bello
Apprezzo molto il fatto che abbia un anello luminoso utile per usarli al buio. É leggero e maneggevole
Pro
Preti o ed ergonomico
Contro
Nessuna
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberon
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberon
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011