La qualità dei materiali è molto buona, solida e facile da pulire. Il design è semplice ma funzionale e si percepisce subito che è un prodotto ben fatto. Per quanto riguarda la tettarella Natural Response, mi sono trovato molto bene: il flusso è ottimo e il bambino riesce a bere senza difficoltà. Ho apprezzato il fatto che il latte esca in modo controllato, rendendo la poppata più naturale. Inoltre, la mia bambina era abituata a un altro biberon, ma ha accettato subito questo senza problemi, cosa per niente scontata. L'anello luminoso, invece, personalmente non mi è stato molto utile. Di solito preparo il latte e lo do subito, quindi non ho avuto reale necessità di usarlo al buio. Probabilmente può essere più comodo per chi usa il biberon con acqua o lo tiene già pronto durante la notte, ma nel mio caso è un dettaglio che non ha fatto la differenza. In conclusione, è un biberon di qualità, con un flusso ben studiato e piacevole da usare. Lo consiglio, soprattutto se si cerca un prodotto affidabile, anche se la funzione luminosa potrebbe non essere indispensabile per tutti