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  • Supporta il ritmo di poppata del bambino
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  • Supporta il ritmo di poppata del bambino
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Philips AventBiberon Natural Response

SCY900/02

4.9
| (35) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Supporta il ritmo di poppata del bambino
Le tettarelle Natural Response rilasciano il latte solo quando il bambino sugge attivamente. Il bambino può bere, deglutire e respirare utilizzando il ritmo naturale, come sul seno. Facilita la combinazione tra allattamento al seno e al biberon.
Vedi tutti i vantaggi
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme1

Una tettarella che funziona come un seno

Supporta il ritmo di poppata del bambino

  • 2 biberon

  • 125 ml

  • Tettarella Flusso 2

  • 0m+

La tettarella rilascia il latte quando il bambino comincia a succhiare

La tettarella rilascia il latte quando il bambino comincia a succhiare

La tettarella Natural Response si adatta perfettamente al ritmo naturale di allattamento del tuo bimbo, rendendo più semplice combinare l'allattamento al seno e l'allattamento al biberon. La tettarella ha un'apertura unica che rilascia il latte solo quando il bambino comincia a succhiare. In questo modo, quando si ferma per deglutire e respirare, anche il flusso di latte si interrompe.

Allattamento naturale con tettarella a forma di seno

Allattamento naturale con tettarella a forma di seno

La tettarella ampia, morbida e flessibile è progettata per simulare la forma e la sensazione dell'allattamento al seno, consentendo al bambino di attaccarsi e succhiare comodamente.

Ideato per ridurre coliche e altri disturbi

Ideato per ridurre coliche e altri disturbi

La valvola anticolica è progettata per evitare l'ingresso di aria nel pancino del bambino durante l'allattamento, riducendo in questo modo il rischio di coliche e altri disturbi.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.9

su 5

35

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

17/03/2024

Italia

Italia

Buon biberon

Tettarella morbida e simile al seno materno! lo consiglio

Pro

Tettarella simile al seno materno

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY900/01 Biberon 125ml, Tettarella 0m+

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY900/01 Biberon 125ml, Tettarella 0m+

27/01/2023

Italia

Italia

OTTIMO PRODOTTO

Prodotto ben fatto e funzionale, mia figlia ci si è trovata bene da subito. Utilizzo intensivo in quanto la bambina viene allattata solo artificialmente e nessun problema. Facile da pulire e igienizzare, pochi problemi con le coliche.

Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY900/01 Biberon 125ml, Tettarella 0m+

Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY900/01 Biberon 125ml, Tettarella 0m+

26/01/2023

Italia

Italia

TOP

Il bambino può bere, deglutire e respirare utilizzando il ritmo naturale, come al seno. Facilita la combinazione tra allattamento al seno e al biberon. Lo consiglio a tutti.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY900/01 Biberon 125ml, Tettarella 0m+

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY900/01 Biberon 125ml, Tettarella 0m+

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. 0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011