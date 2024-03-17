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Garanzia di 2 anni
2 biberon
125 ml
Tettarella Flusso 2
0m+
La tettarella Natural Response si adatta perfettamente al ritmo naturale di allattamento del tuo bimbo, rendendo più semplice combinare l'allattamento al seno e l'allattamento al biberon. La tettarella ha un'apertura unica che rilascia il latte solo quando il bambino comincia a succhiare. In questo modo, quando si ferma per deglutire e respirare, anche il flusso di latte si interrompe.
La tettarella ampia, morbida e flessibile è progettata per simulare la forma e la sensazione dell'allattamento al seno, consentendo al bambino di attaccarsi e succhiare comodamente.
La valvola anticolica è progettata per evitare l'ingresso di aria nel pancino del bambino durante l'allattamento, riducendo in questo modo il rischio di coliche e altri disturbi.
4.9
su 5
35
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
GiorgiaGG
17/03/2024
Italia
Parte della promozione
Buon biberon
Tettarella morbida e simile al seno materno! lo consiglio
Pro
Tettarella simile al seno materno
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY900/01 Biberon 125ml, Tettarella 0m+
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY900/01 Biberon 125ml, Tettarella 0m+
condoevil
27/01/2023
Italia
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OTTIMO PRODOTTO
Prodotto ben fatto e funzionale, mia figlia ci si è trovata bene da subito. Utilizzo intensivo in quanto la bambina viene allattata solo artificialmente e nessun problema. Facile da pulire e igienizzare, pochi problemi con le coliche.
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY900/01 Biberon 125ml, Tettarella 0m+
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY900/01 Biberon 125ml, Tettarella 0m+
SETENITY
26/01/2023
Italia
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TOP
Il bambino può bere, deglutire e respirare utilizzando il ritmo naturale, come al seno. Facilita la combinazione tra allattamento al seno e al biberon. Lo consiglio a tutti.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY900/01 Biberon 125ml, Tettarella 0m+
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY900/01 Biberon 125ml, Tettarella 0m+
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011