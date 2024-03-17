Prodotto sicuramente di qualità e il fatto che siano vetro ha la sua comodità. Utilissimo essendo conpratibile con il tiralatte quindi si può utilizzare direttamente il biberon! La pulizia è abbastanza semplice essendo di piccole dimensioni è facile arrivare al fondo per un ottima pulizia. Nessun problema fino ad ora si attacca con piacere e la conformazione permette al neonato di aspirare con calma