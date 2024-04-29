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  • Flusso come quello del seno, riduce i problemi di allattamento
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Philips Avent Natural ResponseBiberon con valvola Airfree

SCY673/82

4.7
| (232) Recensioni | 97% di utenti consiglia questo prodotto
Flusso come quello del seno, riduce i problemi di allattamento
Consente poppate calme e confortevoli. Le tettarelle Natural Response facilitano il ritmo di suzione, deglutizione e respirazione proprio del bambino, mentre la valvola AirFree è progettata per tenere l'aria lontana dal pancino per una maggiore protezione contro coliche, gas e reflusso.
Vedi tutti i vantaggi
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Flusso come quello del seno, riduce i problemi di allattamento

  • Tettarella Flusso 3

Allattamento naturale con tettarella a forma di seno

Allattamento naturale con tettarella a forma di seno

La tettarella ampia, morbida e flessibile è progettata per simulare la forma e la sensazione dell'allattamento al seno, consentendo al bambino di attaccarsi e succhiare comodamente.

La tettarella rilascia il latte quando il bambino comincia a succhiare

La tettarella rilascia il latte quando il bambino comincia a succhiare

La tettarella Natural Response si adatta perfettamente al ritmo naturale di allattamento del tuo bimbo, rendendo più semplice combinare l'allattamento al seno e l'allattamento al biberon. La tettarella ha un'apertura unica che rilascia il latte solo quando il bambino comincia a succhiare. In questo modo, quando si ferma per deglutire e respirare, anche il flusso di latte si interrompe.

Progettato per ridurre i problemi legati all'allattamento

Progettato per ridurre i problemi legati all'allattamento

La valvola AirFree è progettata per offrire una protezione aggiuntiva contro i problemi di allattamento, impedendo l'ingresso dell'aria nel pancino dei bambini quando si allatta in posizione verticale.

Specifiche tecniche

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4.7

su 5

232

Recensioni

97%

di utenti consiglia questo prodotto

29/04/2024

Italia

Italia

Mi sono trovata benissimo dal secondo mese del bam

Davvero un ottimo prodotto il mio bimbo ha meno coliche da quando lo usiamo 🤗

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY673 Biberon con valvola Airfree

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY673 Biberon con valvola Airfree

26/06/2023

Italia

Italia

Alleato dei genitori

Innanzitutto questo biberon è bello, ergonomico e leggero. La sua particolarità è la presenza della valvola Airfree che permette alla tettarella di rimanere piena di latte anche se il biberon è in posizione orizzontale, diminuendo i problemi legati all'ingresso di aria. Dal punto di vista funzionale è perciò in grado di facilitare l'operazione della poppata. Rende più sereni la mamma e il papà che non devono preoccuparsi costantemente dell'inclinazione del biberon e al termine della poppata il nostro bebè dorme sereno senza avere fastidi dovuti alle coliche. L'accortezza da adottare prima della poppata, illustrata bene nel manuale, è di capovolgere il biberon in modo da far riempire la tettarella di latte e poi ruotarlo, con la valvola rivolta verso l'alto. Una piccola nota riguarda la presenza di più parti rispetto ai biberon tradizionali, di conseguenza l'operazione di montaggio/smontaggio per la pulizia è un po' più lunga, ma ne vale la pena per garantire il benessere del piccolo.

Pro

Facilita la poppata e fa diminuire l'ingestione di aria

Contro

La presenza di più pezzi rende un po' più lunga l'operazione di pulizia

Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY673/01 Biberon con valvola Airfree 260ml, Tettarella 1m+

Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY673/01 Biberon con valvola Airfree 260ml, Tettarella 1m+

26/06/2023

Italia

Italia

Aiuto contro le coliche

All’ interno della confezione si trovano: il biberon, il manuale d’istruzioni e un piccolo depliant in cui è presente il codice QR che può essere scannerizzato per avere ulteriori informazioni sul prodotto in questione. Il biberon del famoso marchio produttore PHILIPS è senz’altro un ottimo prodotto, di buona fattura. La bottiglia è costituita da plastica dura (polipropilene) dalle capacità di 260 ml, mentre la tettarella in materiale siliconico, entrambi senza BPA. Il prodotto è adatto ai neonati che posseggono più di un mese d’eta, ed è stato ideato per favorire un miglior ritmo della poppata. Infatti, la tettarella natural response favorisce il rilascio del latte solo nel momento in cui il lattante succhia la tettarella, imitando la suzione al seno. La valvola anti-coliche, presente all’interno del dispositivo per l’allattamento, è stata progettata per evitare che il lattante succhi aria durante l’allattamento, cosi da evitare dolorose coliche intestinali al bambino. La tettarella presenta un’innovativa forma anatomica con un design che evita gli inutili sprechi di latte dovuti alle perdite che si hanno con la maggior parte dei biberon. La forma della tettarella permette, inoltre, un maggiore adattamento al biberon facilitando cosi l’alternanza tra allattamento con il biberon ed allattamento al seno. In conclusione, mi sento di consigliare l’acquisto del biberon natural response per le straordinarie capacità anticoliche.

Pro

Anticolica, leggero, maneggevole

Contro

Se il bambino è pigro bisogna stimolarlo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY673/01 Biberon con valvola Airfree 260ml, Tettarella 1m+

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 