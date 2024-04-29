Il prodotto gradevole esteticamente è inoltre estremamente funzionale, leggero, pratico e semplice da pulire. Il prodotto (260ml) è estremamente leggero, maneggevole ed ergonomico, anche il bambino lo "afferra" con le manine. La tetterella simula perfettamente il capezzolo e questo agevola notevolmente lo sviluppo di una corretta suzione al seno e dell'allattamento misto; infatti il latte scende solo quando il bambino succhia e questo evita che gli vada di traverso. La valvola AirFree funziona davvero ed evita al bambino di ingerire aria nel pancino e quindi di avere le coliche o il reflusso. Prima di questo prodotto ne avevo provati diversi, ma solo con questo abbiamo notato un vero cambiamento nella suzione e nei dolori al pancino (decisamente ridotti). Unica annotazione è che non è immediato capire come togliere la valvola (almeno non lo è stato per noi, forse per l'eccessivo timore di danneggiarla). Ad ogni modo per la praticità e reale efficacia del prodotto si possono spendere un paio di minuti per leggere il foglietto illustrativo e non si avrà più alcuna difficoltà, anzi un ottimo prodotto che facilita la vita a molte mamme.