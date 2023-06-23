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Philips Avent Natural Response Biberon con valvola Airfree
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È sicuro utilizzare prodotti Philips Avent con parti scolorite?
Quali sono le differenze tra una tettarella Natural originale o Anti-colic e la nuova tettarella Natural Response?
Come assemblare biberon e tettarella Natural Response?
Perché le confezioni delle tettarelle Natural Response non presentano più indicazioni relative all'età?
Come sapere quando cambiare la tettarella Natural Response?
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AventDischetto sigillante per biberon
La tettarella Philips Avent Natural o Natural Response si deforma
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