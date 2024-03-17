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  • Flusso come quello del seno, riduce i problemi di allattamento
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Philips Avent Natural ResponseBiberon con valvola Airfree

SCY670/02

4.7
| (229) Recensioni | 97% di utenti consiglia questo prodotto
Flusso come quello del seno, riduce i problemi di allattamento
Consente poppate calme e confortevoli. Le tettarelle Natural Response facilitano il ritmo di suzione, deglutizione e respirazione proprio del bambino, mentre la valvola AirFree è progettata per tenere l'aria lontana dal pancino per una maggiore protezione contro coliche, gas e reflusso.
Vedi tutti i vantaggi
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Il marchio più consigliato dalle mamme1

Una tettarella che funziona come un seno*

Flusso come quello del seno, riduce i problemi di allattamento

  • 2 biberon

  • 125 ml

  • Tettarella Flusso 2

  • +0 mesi

Allattamento naturale con tettarella a forma di seno

Allattamento naturale con tettarella a forma di seno

La tettarella ampia, morbida e flessibile è progettata per simulare la forma e la sensazione dell'allattamento al seno, consentendo al bambino di attaccarsi e succhiare comodamente.

La tettarella rilascia il latte quando il bambino comincia a succhiare

La tettarella rilascia il latte quando il bambino comincia a succhiare

La tettarella Natural Response si adatta perfettamente al ritmo naturale di allattamento del tuo bimbo, rendendo più semplice combinare l'allattamento al seno e l'allattamento al biberon. La tettarella ha un'apertura unica che rilascia il latte solo quando il bambino comincia a succhiare. In questo modo, quando si ferma per deglutire e respirare, anche il flusso di latte si interrompe.

Progettato per ridurre i problemi legati all'allattamento

Progettato per ridurre i problemi legati all'allattamento

La valvola AirFree è progettata per offrire una protezione aggiuntiva contro i problemi di allattamento, impedendo l'ingresso dell'aria nel pancino dei bambini quando si allatta in posizione verticale.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.7

su 5

229

Recensioni

97%

di utenti consiglia questo prodotto

17/03/2024

Italia

Italia

ottimo

Bellissimo, piccolo e pratico, antireflusso. Consiglio vivamente

Pro

Tettarella morbida e simile al seno materno!

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY670/01 Biberon con valvola Airfree 125ml, Tettarella 0m+

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY670/01 Biberon con valvola Airfree 125ml, Tettarella 0m+

27/01/2023

Italia

Italia

OTTIMO PRODOTTO

Prodotto ben fatto e funzionale, mia figlia ci si è trovata bene da subito. Utilizzo intensivo in quanto la bambina viene allattata solo artificialmente e nessun problema. Facile da pulire e igienizzare, pochi problemi con le coliche.

Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY670/01 Biberon con valvola Airfree 125ml, Tettarella 0m+

Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY670/01 Biberon con valvola Airfree 125ml, Tettarella 0m+

26/01/2023

Italia

Italia

Ottimo biberon

Ottimo, soddisfatta pienamente dell utilizzo del biberon, tettarella morbida e il bimbo ha una suzione perfetta senza che entri aria durante la poppata.consiglio

Pro

Tutti

Contro

No

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY670/01 Biberon con valvola Airfree 125ml, Tettarella 0m+

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. La tettarella Natural Response rilascia il latte solo quando il bambino succhia. Il bambino può bere, deglutire e respirare seguendo il proprio ritmo naturale, come avviene per l'allattamento al seno