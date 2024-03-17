Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
2 biberon
125 ml
Tettarella Flusso 2
+0 mesi
La tettarella ampia, morbida e flessibile è progettata per simulare la forma e la sensazione dell'allattamento al seno, consentendo al bambino di attaccarsi e succhiare comodamente.
La tettarella Natural Response si adatta perfettamente al ritmo naturale di allattamento del tuo bimbo, rendendo più semplice combinare l'allattamento al seno e l'allattamento al biberon. La tettarella ha un'apertura unica che rilascia il latte solo quando il bambino comincia a succhiare. In questo modo, quando si ferma per deglutire e respirare, anche il flusso di latte si interrompe.
La valvola AirFree è progettata per offrire una protezione aggiuntiva contro i problemi di allattamento, impedendo l'ingresso dell'aria nel pancino dei bambini quando si allatta in posizione verticale.
4.7
su 5
229
Recensioni
97%
di utenti consiglia questo prodotto
GiorgiaGG
17/03/2024
Italia
Parte della promozione
ottimo
Bellissimo, piccolo e pratico, antireflusso. Consiglio vivamente
Pro
Tettarella morbida e simile al seno materno!
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY670/01 Biberon con valvola Airfree 125ml, Tettarella 0m+
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY670/01 Biberon con valvola Airfree 125ml, Tettarella 0m+
condoevil
27/01/2023
Italia
Parte della promozione
OTTIMO PRODOTTO
Prodotto ben fatto e funzionale, mia figlia ci si è trovata bene da subito. Utilizzo intensivo in quanto la bambina viene allattata solo artificialmente e nessun problema. Facile da pulire e igienizzare, pochi problemi con le coliche.
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY670/01 Biberon con valvola Airfree 125ml, Tettarella 0m+
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY670/01 Biberon con valvola Airfree 125ml, Tettarella 0m+
Nik89
26/01/2023
Italia
Parte della promozione
Ottimo biberon
Ottimo, soddisfatta pienamente dell utilizzo del biberon, tettarella morbida e il bimbo ha una suzione perfetta senza che entri aria durante la poppata.consiglio
Pro
Tutti
Contro
No
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY670/01 Biberon con valvola Airfree 125ml, Tettarella 0m+
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY670/01 Biberon con valvola Airfree 125ml, Tettarella 0m+
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
La tettarella Natural Response rilascia il latte solo quando il bambino succhia. Il bambino può bere, deglutire e respirare seguendo il proprio ritmo naturale, come avviene per l'allattamento al seno