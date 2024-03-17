Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
1 biberon
125 ml
Tettarella Flusso 2
+0 mesi
La tettarella ampia, morbida e flessibile è progettata per simulare la forma e la sensazione dell'allattamento al seno, consentendo al bambino di attaccarsi e succhiare comodamente.
La tettarella Natural Response si adatta perfettamente al ritmo naturale di allattamento del tuo bimbo, rendendo più semplice combinare l'allattamento al seno e l'allattamento al biberon. La tettarella ha un'apertura unica che rilascia il latte solo quando il bambino comincia a succhiare. In questo modo, quando si ferma per deglutire e respirare, anche il flusso di latte si interrompe.
Ognuno di noi impara al proprio ritmo. La suzione è un'abilità che alcuni neonati sviluppano più rapidamente di altri. Ecco perché alcuni di loro potrebbero inizialmente trarre beneficio dalla nostra tettarella Prime Poppate (Tettarella 0), per poi passare alle tettarelle Natural Response. Passa alla tettarella Prime Poppate quando il tuo bambino impiega più di 20 minuti per bere 50 ml (1,7 oz) utilizzando le tettarelle Natural Response. Prova una tettarella Natural Response con un flusso maggiore se il bambino gioca con la tettarella invece di poppare o non sembra soddisfatto. Se i problemi di alimentazione persistono, consulta un professionista del settore sanitario.
4.7
su 5
229
Recensioni
97%
di utenti consiglia questo prodotto
GiorgiaGG
17/03/2024
Italia
Parte della promozione
ottimo
Bellissimo, piccolo e pratico, antireflusso. Consiglio vivamente
Pro
Tettarella morbida e simile al seno materno!
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY670/01 Biberon con valvola Airfree 125ml, Tettarella 0m+
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY670/01 Biberon con valvola Airfree 125ml, Tettarella 0m+
condoevil
27/01/2023
Italia
Parte della promozione
OTTIMO PRODOTTO
Prodotto ben fatto e funzionale, mia figlia ci si è trovata bene da subito. Utilizzo intensivo in quanto la bambina viene allattata solo artificialmente e nessun problema. Facile da pulire e igienizzare, pochi problemi con le coliche.
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY670/01 Biberon con valvola Airfree 125ml, Tettarella 0m+
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY670/01 Biberon con valvola Airfree 125ml, Tettarella 0m+
Nik89
26/01/2023
Italia
Parte della promozione
Ottimo biberon
Ottimo, soddisfatta pienamente dell utilizzo del biberon, tettarella morbida e il bimbo ha una suzione perfetta senza che entri aria durante la poppata.consiglio
Pro
Tutti
Contro
No
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY670/01 Biberon con valvola Airfree 125ml, Tettarella 0m+
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Natural Response SCY670/01 Biberon con valvola Airfree 125ml, Tettarella 0m+
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
La tettarella Natural Response rilascia il latte solo quando il bambino succhia. Il bambino può bere, deglutire e respirare seguendo il proprio ritmo naturale, come avviene per l'allattamento al seno