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Fuori produzione

AventMassaggiagengive a forma di animale

SCF890/01

4.8
| (5) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Per bocche e mani piccole
La gamma di massaggiagengive Philips Avent SCF890/01 senza BPA a forma di animale massaggia le gengive infiammate del tuo bambino nelle diverse fasi della crescita dei denti. Il design colorato e divertente si adatta perfettamente alle mani e alla bocca del tuo bimbo alleviando i dolori gengivali.
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il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Massaggiagengive per alleviare il dolore della crescita dei denti da latte

Per bocche e mani piccole

  • 1° stadio

  • Massaggiagengive per i denti anteriori

Strati da mordere per il tuo bimbo quando crescono gli incisivi centrali

Strati da mordere per il tuo bimbo quando crescono gli incisivi centrali

Questo massaggiagengive presenta diversi tipi di superficie per fornire livelli di pressione differenti per alleviare i dolori di dentizione del bambino.

I massaggiagengive Philips Avent non contengono BPA e ftalato

I massaggiagengive Philips Avent non contengono BPA e ftalato

Senza BPA – conforme alla Direttiva dell'Unione Europea 2011/8/EU.

Sterilizzabili in uno sterilizzatore Philips Avent

Sterilizzabili in uno sterilizzatore Philips Avent

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.8

su 5

5

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

15/07/2012

France

France

Anneau très apprécié par mes jumeaux

Cet anneau permet de le mâchouiller mais également de masser/frotter les gencives. Facile à prendre en main et facile à mettre à la bouche.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF890/01 Anneaux de dentition

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF890/01 Anneaux de dentition

05/10/2020

Deutschland

Deutschland

Perfekt für die Kleinen

Es war der einzige Beißring, der sich perfekt eignete um den Schmerz zu lindern auch wenn die ersten Schneidezähne durchgebrochen sind um seitlich(re+li) zu kauen. Unsere kleine und uns hat er sehr geholfen. Schade, dass er nicht mehr produziert wird, die jüngste Schwester muss mit weniger guten Produkten auskommen, die kaum Hilfe bieten.

Pro

Schmal, perfekt an den Kiefer des Babys angepasst

Contro

Nur für die Schneide-und Eckzähne geeignet

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF890/01 Beißring im Tierdesign

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF890/01 Beißring im Tierdesign

22/09/2017

Nederland

Nederland

Erg veelzijdig gebruik.

Het is de beste bijtring die we tot nu toe hebben gehad. Vooral de rond uiteinde is erg geliefd. Dit omdat het meer lokaal werkt.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen

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  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 