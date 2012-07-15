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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
1° stadio
Massaggiagengive per i denti anteriori
Questo massaggiagengive presenta diversi tipi di superficie per fornire livelli di pressione differenti per alleviare i dolori di dentizione del bambino.
Senza BPA – conforme alla Direttiva dell'Unione Europea 2011/8/EU.
4.8
su 5
5
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Angiepou
15/07/2012
France
Anneau très apprécié par mes jumeaux
Cet anneau permet de le mâchouiller mais également de masser/frotter les gencives. Facile à prendre en main et facile à mettre à la bouche.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF890/01 Anneaux de dentition
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF890/01 Anneaux de dentition
LenatheMom
05/10/2020
Deutschland
Perfekt für die Kleinen
Es war der einzige Beißring, der sich perfekt eignete um den Schmerz zu lindern auch wenn die ersten Schneidezähne durchgebrochen sind um seitlich(re+li) zu kauen. Unsere kleine und uns hat er sehr geholfen. Schade, dass er nicht mehr produziert wird, die jüngste Schwester muss mit weniger guten Produkten auskommen, die kaum Hilfe bieten.
Pro
Schmal, perfekt an den Kiefer des Babys angepasst
Contro
Nur für die Schneide-und Eckzähne geeignet
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF890/01 Beißring im Tierdesign
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF890/01 Beißring im Tierdesign
nenet
22/09/2017
Nederland
Erg veelzijdig gebruik.
Het is de beste bijtring die we tot nu toe hebben gehad. Vooral de rond uiteinde is erg geliefd. Dit omdat het meer lokaal werkt.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.