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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF880/01
1° stadio
Massaggiagengive per i denti anteriori
Questo massaggiagengive presenta diversi tipi di superficie per fornire livelli di pressione differenti per alleviare i dolori di dentizione del bambino.
Senza BPA – conforme alla Direttiva dell'Unione Europea 2011/8/EU.
Recensioni
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.