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  • Per bocche e mani piccole
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Fuori produzione

AventGamma classica massaggiagengive

SCF880/01

Per bocche e mani piccole
La gamma classica di massaggiagengive Philips Avent SCF880/01 senza BPA massaggia le gengive infiammate del tuo bambino nelle diverse fasi della crescita dei denti. Il loro design colorato e divertente si adatta perfettamente alle mani e alla bocca del tuo bimbo alleviando i dolori gengivali.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Massaggiagengive per alleviare il dolore della crescita dei denti da latte

Per bocche e mani piccole

  • 1° stadio

  • Massaggiagengive per i denti anteriori

Strati da mordere per il tuo bimbo quando crescono gli incisivi centrali

Strati da mordere per il tuo bimbo quando crescono gli incisivi centrali

Questo massaggiagengive presenta diversi tipi di superficie per fornire livelli di pressione differenti per alleviare i dolori di dentizione del bambino.

I massaggiagengive Philips Avent non contengono BPA e ftalato

I massaggiagengive Philips Avent non contengono BPA e ftalato

Senza BPA – conforme alla Direttiva dell'Unione Europea 2011/8/EU.

Sterilizzabili in uno sterilizzatore Philips Avent

Sterilizzabili in uno sterilizzatore Philips Avent

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 