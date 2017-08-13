Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
3 biberon
260 ml
Tettarella a flusso lento
1m+
La valvola anticolica tiene lontana l'aria dal pancino del bimbo ed è progettata per ridurre coliche e fastidi. Durante l'allattamento, la valvola integrata nella tettarella si flette consentendo il passaggio dell'aria e incanalandola verso nel biberon, per evitare che si formi il vuoto. L'aria rimane all'interno del biberon e non entra nel pancino del tuo bimbo, riducendo l'incidenza di coliche e fastidi.
Il biberon Anti-colic Philips Avent riduce l'irritabilità. I neonati allattati con i biberon Anti-colic Philips Avent mostrano il 60% in meno di irritabilità durante la notte rispetto ai neonati allattati con biberon anticolica di altre marche.*
La forma della tettarella consente una presa sicura e la superficie scanalata evita il collasso per un'alimentazione confortevole e senza interruzioni.
4.3
su 5
126
Recensioni
87%
di utenti consiglia questo prodotto
Pinaale
13/08/2017
Italia
BIBERON PHILIPS AVENT
Grazie per essere stata scelta come tester philips avent. Ho ricevuto Biberon Avent e lo provato: Ottimo e comodo, ha una capacità di 260 ml e presenta un disegno davvero simpatico.Presenta due fori utilizzabile dal primo mese in poi, che ovviamente può essere sostituita quando il bimbo/bimba cresce. Mio figlio lo adora appena vede questo biberon non lo molla più e da quando lo usa non ha avuto più problemi di coliche, fantastico un'ottimo prodotto, é facile da pulire e si chiude senza problemi! Ve la consiglio è davvero un prodotto di ottima qualità e sicuro per il bambino
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF574/12 Biberon Classic+
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF574/12 Biberon Classic+
davideaury8
01/08/2017
Italia
nessun difetto
Grazie a mamma club ho avuto la possibilità di testare il prodotto,non lo avevi mai preso in considerazione( forse per la poca pubblicità) e sono pentita perchè è davvero eccellente, è facile da pulire, pratico da portare ( anche in borsetta)anche la mia piccola si è subito trovata bene. Non avrei mai pensato che fosse davvero un prodotto di altà qualità,in campo della prima infanzia. Ah...ho già acquistato il secondo per l'acqua.
Questa revisione è stata effettuata per SCF574/11 Biberon Classic+
Questa revisione è stata effettuata per SCF574/11 Biberon Classic+
Tuxinus
11/11/2016
Italia
Compratore verificato
Comodi e pratici
Trovare una tettarella che il mio piccolo accettasse è stata dura, ho provato diversi biberon di altre marche, prima di trovare questo che lui adora. Alla fine ne ho comprati 5 e li uso da quando ha 2 mesi variando man mano le tettarelle con più fori in base alla sua crescita. Ora ha 5 mesi ed uso quelle a 4 fori. Con questa tettarella non si sbrodolava tutto come capitava con altre forme in commercio. Hanno la valvolina anticolica, provato sia con il latte materno, con il formulato sia liquido che in polvere, per l'acqua e le tisanine (in questo caso usavo un foro in meno rispetto quella in uso del latte): il mio bimbo non ha mai sofferto di coliche. Sono facili da pulire: sterilizzati sia in acqua bollente che nella sterilizzatrice a vapore. Non uso detersivi per i piatti normale ma uno adatto per i biberon che non contiene profumi per evitare che si impregnino di un odore "artificiale". Ad oggi sono ancora perfetti. Per scaldare il latte ho usato sia il bagno maria classico che lo scalda biberon/pappa dell'avent (quello in cui si regola la quantità di latte o pappa la temperatura di partenza con un coperchio) e ad oggi non ho mai avuto problemi. Consigliato.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF563/17 Biberon Classic+
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF563/17 Biberon Classic+
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011
A 2 settimane di età, i neonati allattati con un Biberon Philips Avent hanno mostrato di avere meno coliche e una significativa riduzione dell'irritabilità notturna rispetto ai neonati allattati con il biberon di un concorrente.
Tettarella progettata per evitare che collassi e provochi ingestione di aria e interruzioni dell'alimentazione.
Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le coliche sono causate in parte dall'ingestione di aria durante l'allattamento, che crea problemi all'apparato digerente del bambino. I sintomi includono pianto e irritabilità.