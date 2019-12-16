Prodotto che ci ha salvati dalle coliche e fastidi di aria allo stomaco della mia bimba. Appena lo abbiamo utilizzato abbiamo immediatamente notato la differenza e l’ho consigliato ad altre amiche che hanno notato l’eccellenza! Utilissimo anche per i bimbi con reflusso gastrico. Mia figlia ha 5 mesi e ancora lo utilizziamo. Le sue parti sono tutte sterilizzabili! Uno degli acquisti migliori per la sopravvivenza dei neo genitori:)