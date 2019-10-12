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  • Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
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Philips AventBiberon Anti-colic

SCF810/00

4.3
| (60) Recensioni | 81% di utenti consiglia questo prodotto
Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*
Il biberon Anti-colic tiene lontana l'aria dal pancino del bimbo ed è progettato per ridurre al minimo coliche, fastidi e interruzioni durante la poppata. La valvola anticolica integrata tiene l'aria lontana dal pancino del tuo bimbo.
Vedi tutti i vantaggi
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme1

Progettato per un'alimentazione ininterrotta

Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*

  • 1 biberon

  • 125 ml

  • Tettarella prime poppate

  • 0m+

Valvola anticolica testata per ridurre le coliche*

Valvola anticolica testata per ridurre le coliche*

La valvola anticolica tiene lontana l'aria dal pancino del bimbo ed è progettata per ridurre coliche e fastidi. Durante l'allattamento, la valvola integrata nella tettarella si flette consentendo il passaggio dell'aria e incanalandola verso nel biberon, per evitare che si formi il vuoto. L'aria rimane all'interno del biberon e non entra nel pancino del tuo bimbo, riducendo l'incidenza di coliche e fastidi.

60% di irritabilità in meno durante la notte*

60% di irritabilità in meno durante la notte*

Il biberon Anti-colic Philips Avent riduce l'irritabilità. I neonati allattati con i biberon Anti-colic Philips Avent mostrano il 60% in meno di irritabilità durante la notte rispetto ai neonati allattati con biberon anticolica di altre marche.*

La superficie scanalata evita il collasso della tettarella per un'alimentazione senza interruzioni

La superficie scanalata evita il collasso della tettarella per un'alimentazione senza interruzioni

La forma della tettarella consente una presa sicura e la superficie scanalata evita il collasso per un'alimentazione confortevole e senza interruzioni.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

60

Recensioni

81%

di utenti consiglia questo prodotto

12/10/2019

Italia

Italia

Indispensabile

Ormai è indispensabile per noi! Da quando lo abbiamo utilizzato (dopo 2 settimane dalla nascita) le coliche sono completamente scomparse. La prova della sua funzionalitá è avvenuta quando un giorno ho dimenticato questo biberon utilizzandone un altro non anti colica e la mia bimba è stata di nuovo male. Riutilizzandolo sono nuovamente scomparse le coliche! È un ottimo prodotto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF562/17 Biberon Classic+

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF562/17 Biberon Classic+

09/04/2018

Italia

Italia

I miei complimenti per questo prodotto

Sono mamma di 5 figli ho per caso cambiato prodotto e usato il biberon avent per la sua forma molto vicina al seno materno anche come morbidezza della ghiera e devo dire che mi sono trovata benissimo io non lo cambio per nessun altro prodotto ....sicuro facile da pulire da conservare e trasportare e i miei figli si trovano bene avessi conosciuto prima avrei risparmiato fior fiori di soldi alla ricerca del prodotto perfetto ....consiglio a tutti la linea avent semplice ed efficiente.... Io allatto al seno ma questo prodotto mi ha aiutato quando ho staccato il bambino dal seno mentre aspettavo l altro mi e stato di grande aiuto grazie

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF680/27 Biberon Classic

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF680/27 Biberon Classic

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great for small drinks

These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. However the size is perfect if LO isn't super hungry or just want to give a small feed

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF560/27 Classic+ baby bottle

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF560/27 Classic+ baby bottle

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. 0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011

  2. A 2 settimane di età, i neonati allattati con un Biberon Philips Avent hanno mostrato di avere meno coliche e una significativa riduzione dell'irritabilità notturna rispetto ai neonati allattati con il biberon di un concorrente.

  3. Tettarella progettata per evitare che collassi e provochi ingestione di aria e interruzioni dell'alimentazione.

  4. Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le coliche sono causate in parte dall'ingestione di aria durante l'allattamento, che crea problemi all'apparato digerente del bambino. I sintomi includono pianto e irritabilità.