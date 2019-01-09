Il pezzo forte di questa tazza è senz'altro il beccuccio. È molto morbido ma non rilascia acqua se non con la suzione o con la pressione. Il bambino puoi quindi tranquillamente rovesciarla o lanciarla senza la preoccupazione che possa fuoriuscire acqua. Direi anche che è molto resistente in quanto è già "volata" diverse volte dal seggiolone senza che si sia rotta. Mia figlia di 9 mesi riesce a prenderla con disinvoltura ma non ad alzarla quel tanto che basta per poter bere. Penso comunque che ci arriverà tra poco. La cosa è facilitata anche dal fatto che ha una dimensione gestibile da un neonato che ha appena imparato a maneggiare gli oggetti. È BPA free, può essere lavata in lavastoviglie e sterilizzata al microonde con l'apposito sterilizzatore (non è autosterilizzante come i biberon).