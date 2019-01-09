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  • A prova di perdite, per non sporcare
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Philips Avent -Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi

SCF802/01

4.4
| (121) Recensioni | 95% di utenti consiglia questo prodotto
A prova di perdite, per non sporcare
La tazza con beccuccio Philips Avent My Grippy è dotata di una valvola esclusiva e previene le perdite: confermato dalle mamme! La tazza è caratterizzata da materiale antiscivolo e da una forma ergonomica che si adatta alle manine del tuo bimbo, per aiutarlo a sviluppare in sicurezza la capacità di bere in modo indipendente.
Vedi tutti i vantaggi
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Beccuccio ultra-resistente per lo sviluppo dei denti

A prova di perdite, per non sporcare

  • Tazza con beccuccio My Grippy

  • 300 ml

  • 9m+

  • Confezione da 1

Valvola progettata per bere senza sgocciolare

Valvola progettata per bere senza sgocciolare

Non c'è niente di meglio di una bella avventura, chiedilo al tuo bambino. Quando sei in viaggio, questo bicchiere antigoccia a prova di perdite consente al bambino di bere senza sgocciolare. L'esclusiva valvola garantisce che il liquido fuoriesca soltanto quando il bimbo succhia, quindi non devi preoccuparti di eventuali sgocciolamenti o che il bicchiere si rovesci. Non sono soltanto parole: il 91% delle mamme garantisce che questo bicchiere è a prova di perdite*

Morbido beccuccio resistente ai morsi, per lo sviluppo dei denti

Morbido beccuccio resistente ai morsi, per lo sviluppo dei denti

Per bere in maniera comoda e facile, i più piccoli hanno bisogno di un beccuccio che non sia soltanto delicato sulle gengive ma che possa anche sostenere lo sviluppo dei denti. La tazza con beccuccio My Grippy risponde a entrambi i requisiti, grazie al suo morbido beccuccio resistente ai morsi.

Forma ergonomica e materiali antiscivolo

Forma ergonomica e materiali antiscivolo

Il tuo bambino diventerà più sicuro e indipendente nel bere in poco tempo, grazie a questa tazza con forma ergonomica e materiale antiscivolo, adatta alle mani più piccole.

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4.4

su 5

121

Recensioni

95%

di utenti consiglia questo prodotto

09/01/2019

Italia

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Mi sono trovata molto bene

Questi prodotto è davvero pratico e utile. Ha soddisfatto a pieno le mie aspettative.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per - SCF802/01 Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi

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07/01/2019

Italia

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Beccuccio morbido

Il pezzo forte di questa tazza è senz'altro il beccuccio. È molto morbido ma non rilascia acqua se non con la suzione o con la pressione. Il bambino puoi quindi tranquillamente rovesciarla o lanciarla senza la preoccupazione che possa fuoriuscire acqua. Direi anche che è molto resistente in quanto è già "volata" diverse volte dal seggiolone senza che si sia rotta. Mia figlia di 9 mesi riesce a prenderla con disinvoltura ma non ad alzarla quel tanto che basta per poter bere. Penso comunque che ci arriverà tra poco. La cosa è facilitata anche dal fatto che ha una dimensione gestibile da un neonato che ha appena imparato a maneggiare gli oggetti. È BPA free, può essere lavata in lavastoviglie e sterilizzata al microonde con l'apposito sterilizzatore (non è autosterilizzante come i biberon).

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per - SCF802/01 Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi

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04/01/2019

Italia

Italia

prodotto semplice da usare

Ho utilizzato questo prodoto per il mio bambino di 14 mesi e mi sono trovato molto bene, la presa è adatta alle dimensioni delle sue mani, non mi sembrava pesante per lui ed il colore era molto accattivante! il beccucio gli permette di bere senza rischiare di bagnarsi, inoltre è facile da pulire e molto resistente alle immancabili cadute subite.

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Test indipendenti condotti nel Regno Unito, settembre 2013