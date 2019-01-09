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Garanzia di 2 anni
Tazza con beccuccio My Grippy
300 ml
9m+
Confezione da 1
Non c'è niente di meglio di una bella avventura, chiedilo al tuo bambino. Quando sei in viaggio, questo bicchiere antigoccia a prova di perdite consente al bambino di bere senza sgocciolare. L'esclusiva valvola garantisce che il liquido fuoriesca soltanto quando il bimbo succhia, quindi non devi preoccuparti di eventuali sgocciolamenti o che il bicchiere si rovesci. Non sono soltanto parole: il 91% delle mamme garantisce che questo bicchiere è a prova di perdite*
Per bere in maniera comoda e facile, i più piccoli hanno bisogno di un beccuccio che non sia soltanto delicato sulle gengive ma che possa anche sostenere lo sviluppo dei denti. La tazza con beccuccio My Grippy risponde a entrambi i requisiti, grazie al suo morbido beccuccio resistente ai morsi.
Il tuo bambino diventerà più sicuro e indipendente nel bere in poco tempo, grazie a questa tazza con forma ergonomica e materiale antiscivolo, adatta alle mani più piccole.
4.4
su 5
121
Recensioni
95%
di utenti consiglia questo prodotto
cami00
09/01/2019
Italia
Parte della promozione
Mi sono trovata molto bene
Questi prodotto è davvero pratico e utile. Ha soddisfatto a pieno le mie aspettative.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per - SCF802/01 Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi
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IleniaELucrezia
07/01/2019
Italia
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Beccuccio morbido
Il pezzo forte di questa tazza è senz'altro il beccuccio. È molto morbido ma non rilascia acqua se non con la suzione o con la pressione. Il bambino puoi quindi tranquillamente rovesciarla o lanciarla senza la preoccupazione che possa fuoriuscire acqua. Direi anche che è molto resistente in quanto è già "volata" diverse volte dal seggiolone senza che si sia rotta. Mia figlia di 9 mesi riesce a prenderla con disinvoltura ma non ad alzarla quel tanto che basta per poter bere. Penso comunque che ci arriverà tra poco. La cosa è facilitata anche dal fatto che ha una dimensione gestibile da un neonato che ha appena imparato a maneggiare gli oggetti. È BPA free, può essere lavata in lavastoviglie e sterilizzata al microonde con l'apposito sterilizzatore (non è autosterilizzante come i biberon).
Sì, consiglio questo prodotto
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Psycho91
04/01/2019
Italia
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prodotto semplice da usare
Ho utilizzato questo prodoto per il mio bambino di 14 mesi e mi sono trovato molto bene, la presa è adatta alle dimensioni delle sue mani, non mi sembrava pesante per lui ed il colore era molto accattivante! il beccucio gli permette di bere senza rischiare di bagnarsi, inoltre è facile da pulire e molto resistente alle immancabili cadute subite.
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Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Test indipendenti condotti nel Regno Unito, settembre 2013