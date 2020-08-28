Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Tazza con cannuccia flessibile
300 ml
dai 12 mesi in poi
Confezione da 1
Imparare a bere in modo autonomo è una fase importante nello sviluppo di un bambino. Vogliamo aiutare i bambini a bere da soli, facilitando la transizione dall'allattamento al seno o al biberon alla tazza aperta. Ispirate alle ricerche dei professionisti della salute, le nostre diverse soluzioni con tettarelle, beccucci morbidi e rigidi, cannucce e bordi per bere a 360° seguono lo sviluppo del bambino e stimolano le sue nuove capacità motorie, aiutandolo a bere in modo sempre più autonomo. Le nostre soluzioni di qualità premium sono sviluppate tenendo a mente praticità e igiene.
La tazza da 300 ml ha la capienza perfetta per mantenere il tuo bambino idratato per tutto il giorno e durante le sue attività. Il design a scatto mantiene la cannuccia pulita quando sei in giro. La forma ergonomica e la superficie antiscivolo agevolano l'impugnatura della tazza, permettendo ai bambini di imparare a bere correttamente da soli in tutta sicurezza.
La parte inferiore della cannuccia è piegata, in modo da consentire al tuo bimbo di raggiungere facilmente il liquido bevendo in una posizione naturale.
4.0
su 5
45
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
Silvia F
28/08/2020
Italia
Parte della promozione
Ottimo prodotto
Grazie a Philips ho potuto testare e far provare al mio bimbo questa tazza che è subito rimasto entusiasta non appena glie l’ho proposta. Comoda da usare, da pulire e adatta ai bimbi che ancora non bevono dal bicchiere.
Pro
Pratica
Contro
Nessuni
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF798/01 Tazze con cannuccia
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF798/01 Tazze con cannuccia
giorgia_maria
19/08/2020
Italia
Pratica e facile da utilizzare
Ho preso questo prodotto per farlo utilizzare al mio figlio minore di 16 mesi: lui ha capito subito come funziona ed è una validissima alternativa al biberon per succhi/acqua, etc. Anche la sorella di 4 anni lo apprezza: le dà un senso di autonomia rispetto ad altre bottiglie con metodi di chiusura più complicati. La forma del tappo, che ricorda un draghetto, l’ha subito fatto amare. Non avevo grandi aspettative ma sono rimasta più che soddisfatta.
Pro
Praticità ed estetica gradevole
Contro
Il blocco del tappo se l’oggetto cade a volte esce dalla sua posizione
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF798/02 Tazze con cannuccia
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF798/02 Tazze con cannuccia
Chiman4
18/08/2020
Italia
Parte della promozione
Assolutamente Consigliata!
Prodotto assolutamente consigliato! buoni materiali, resistenti ad urti e ai lavaggi in lavastoviglie. Credo sia ottima la soluzione del cappuccio richiudibile! Apprezzata e utile per entrambe le mie figlie, 18 mesi e 4 anni.
Pro
resistente, lavabile in lavastoviglie, giuste dimensioni
Contro
niente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF798/02 Tazze con cannuccia
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF798/02 Tazze con cannuccia
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Il 90% dei 200 dentisti pediatrici interpellati afferma che il design della nostra tazza con cannuccia favorisce uno sviluppo sano del cavo orale. L'89% afferma che bere con la cannuccia esercita i muscoli della bocca, rafforzandoli (ricerca online, Stati Uniti, aprile 2016). Sviluppata in collaborazione con logopedisti infantili, dentisti, specialisti di anatomia e ostetriche.