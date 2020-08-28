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  • Promuove un sano sviluppo del cavo orale*
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Philips AventTazze con cannuccia

SCF798/02

4
| (45) Recensioni | 86% di utenti consiglia questo prodotto
Promuove un sano sviluppo del cavo orale*
La tazza con cannuccia flessibile Philips Avent dalla forma ergonomica è ideale per aiutare i bambini attivi in fase di crescita e consente un sano sviluppo del cavo orale. Sviluppata con esperti del settore per renderla la nostra migliore tazza con cannuccia.*
Vedi tutti i vantaggi
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Design anti-perdita della valvola per evitare fuoriuscite

Promuove un sano sviluppo del cavo orale*

  • Tazza con cannuccia flessibile

  • 300 ml

  • dai 12 mesi in poi

  • Confezione da 1

Le tazze Philips Avent seguono lo sviluppo del tuo bambino

Imparare a bere in modo autonomo è una fase importante nello sviluppo di un bambino. Vogliamo aiutare i bambini a bere da soli, facilitando la transizione dall'allattamento al seno o al biberon alla tazza aperta. Ispirate alle ricerche dei professionisti della salute, le nostre diverse soluzioni con tettarelle, beccucci morbidi e rigidi, cannucce e bordi per bere a 360° seguono lo sviluppo del bambino e stimolano le sue nuove capacità motorie, aiutandolo a bere in modo sempre più autonomo. Le nostre soluzioni di qualità premium sono sviluppate tenendo a mente praticità e igiene.

Forma ergonomica e superficie antiscivolo per facilitare l'impugnatura

La tazza da 300 ml ha la capienza perfetta per mantenere il tuo bambino idratato per tutto il giorno e durante le sue attività. Il design a scatto mantiene la cannuccia pulita quando sei in giro. La forma ergonomica e la superficie antiscivolo agevolano l'impugnatura della tazza, permettendo ai bambini di imparare a bere correttamente da soli in tutta sicurezza.

La parte inferiore della cannuccia è piegata per consentire di bere in modo facile fino all'ultimo sorso

La parte inferiore della cannuccia è piegata per consentire di bere in modo facile fino all'ultimo sorso

La parte inferiore della cannuccia è piegata, in modo da consentire al tuo bimbo di raggiungere facilmente il liquido bevendo in una posizione naturale.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

45

Recensioni

86%

di utenti consiglia questo prodotto

28/08/2020

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Grazie a Philips ho potuto testare e far provare al mio bimbo questa tazza che è subito rimasto entusiasta non appena glie l’ho proposta. Comoda da usare, da pulire e adatta ai bimbi che ancora non bevono dal bicchiere.

Pro

Pratica

Contro

Nessuni

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF798/01 Tazze con cannuccia

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF798/01 Tazze con cannuccia

19/08/2020

Italia

Italia

Pratica e facile da utilizzare

Ho preso questo prodotto per farlo utilizzare al mio figlio minore di 16 mesi: lui ha capito subito come funziona ed è una validissima alternativa al biberon per succhi/acqua, etc. Anche la sorella di 4 anni lo apprezza: le dà un senso di autonomia rispetto ad altre bottiglie con metodi di chiusura più complicati. La forma del tappo, che ricorda un draghetto, l’ha subito fatto amare. Non avevo grandi aspettative ma sono rimasta più che soddisfatta.

Pro

Praticità ed estetica gradevole

Contro

Il blocco del tappo se l’oggetto cade a volte esce dalla sua posizione

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF798/02 Tazze con cannuccia

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF798/02 Tazze con cannuccia

18/08/2020

Italia

Italia

Assolutamente Consigliata!

Prodotto assolutamente consigliato! buoni materiali, resistenti ad urti e ai lavaggi in lavastoviglie. Credo sia ottima la soluzione del cappuccio richiudibile! Apprezzata e utile per entrambe le mie figlie, 18 mesi e 4 anni.

Pro

resistente, lavabile in lavastoviglie, giuste dimensioni

Contro

niente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF798/02 Tazze con cannuccia

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF798/02 Tazze con cannuccia

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Esclusioni di responsabilità

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Il 90% dei 200 dentisti pediatrici interpellati afferma che il design della nostra tazza con cannuccia favorisce uno sviluppo sano del cavo orale. L'89% afferma che bere con la cannuccia esercita i muscoli della bocca, rafforzandoli (ricerca online, Stati Uniti, aprile 2016). Sviluppata in collaborazione con logopedisti infantili, dentisti, specialisti di anatomia e ostetriche.