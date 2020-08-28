I miei filgi la adorano. La piccola di 14 mesi la usa con facilita ed il mio grande di 3.5 anni non va mai in giro senza. Sono molto funzionali e davvero facili da usare. Entrambi sono autonimi nell utilizzarla e poi è davvero bella e divertente. Anti goccia e soprattutto igienica in quanto ha il coperchio mobile, al contrario di altre borracce che invece hanno il beccuccio scoperto e quindi si puo sporcare facilmente, soprattutto con le mille cadute a terra causa bimbi.