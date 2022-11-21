Ho la tazza in versione viola/blu e molto carina ,con la impugnatura ergonomica e molto comoda.Si smonta facilmente e si può lavare in lavastoviglie. Cannuccia è di silicone morbido che aiuta di evitare piccoli incidenti ,poi dotata di valvola a prova di fuoriuscite.Coperchio rotante molto utile nel utilizzo tazze fuori casa e anche per rispettare igiene. La struttura della tazza e molto solida e superato la prova di diversi urti.Nella borsa meglio trasportare in posizione orizzontale perché anche se chiusa bene tende a perdere qualche goccia. Bambino piccolo ha difficoltà di chiudere il tappo. Ma tutto sommato un buon prodotto di Avent.