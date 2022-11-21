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  • Promuove un sano sviluppo del cavo orale*
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Philips AventTazze con cannuccia

SCF796/02

4.9
| (23) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Promuove un sano sviluppo del cavo orale*
La tazza con cannuccia flessibile Philips Avent dalla forma ergonomica è ideale per aiutare i bambini attivi in fase di crescita e consente un sano sviluppo del cavo orale. Sviluppata con esperti del settore per renderla la nostra migliore tazza con cannuccia.*
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Design anti-perdita della valvola per evitare fuoriuscite

Promuove un sano sviluppo del cavo orale*

  • Tazza con cannuccia flessibile

  • 200 ml

  • 9m+

  • Confezione da 1

Le tazze Philips Avent seguono lo sviluppo del tuo bambino

Imparare a bere in modo autonomo è una fase importante nello sviluppo di un bambino. Vogliamo aiutare i bambini a bere da soli, facilitando la transizione dall'allattamento al seno o al biberon alla tazza aperta. Ispirate alle ricerche dei professionisti della salute, le nostre diverse soluzioni con tettarelle, beccucci morbidi e rigidi, cannucce e bordi per bere a 360° seguono lo sviluppo del bambino e stimolano le sue nuove capacità motorie, aiutandolo a bere in modo sempre più autonomo. Le nostre soluzioni di qualità premium sono sviluppate tenendo a mente praticità e igiene.

Manici ergonomici e cannuccia morbida - ideale per i più piccoli

I manici integrati nella tazza presentano un design ergonomico, per garantire una facile presa anche per le manine del tuo bimbo. La morbida cannuccia flessibile è delicata sulle gengive, mentre il formato leggero della tazza è ideale per i primi sorsi con la cannuccia.

La parte inferiore della cannuccia è piegata per consentire di bere in modo facile fino all'ultimo sorso

La parte inferiore della cannuccia è piegata per consentire di bere in modo facile fino all'ultimo sorso

La parte inferiore della cannuccia è piegata, in modo da consentire al tuo bimbo di raggiungere facilmente il liquido bevendo in una posizione naturale.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.9

su 5

23

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

21/11/2022

Italia

Italia

Prodotto molto bello e funzionale

Prodotto molto bello ,funzionale con la cannuccia ...mia figlia lo adora e quando usciamo è sempre il nostro alleato in borsa

Pro

Bello e comodo

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF796/02 Tazze con cannuccia

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF796/02 Tazze con cannuccia

26/04/2021

Italia

Italia

Molto pratica

Borraccia molto pratica e sicura, mio figlio ne è andato matto. Il bambino riesce a bere autonomamente e senza pericolo che si sbrodoli. Prodotto molto valido e pratico

Pro

Pratico

Contro

Serbatoio piccolo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF796/02 Tazze con cannuccia

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF796/02 Tazze con cannuccia

28/12/2019

Italia

Italia

Compratore verificato

Buon prodotto

Ho la tazza in versione viola/blu e molto carina ,con la impugnatura ergonomica e molto comoda.Si smonta facilmente e si può lavare in lavastoviglie. Cannuccia è di silicone morbido che aiuta di evitare piccoli incidenti ,poi dotata di valvola a prova di fuoriuscite.Coperchio rotante molto utile nel utilizzo tazze fuori casa e anche per rispettare igiene. La struttura della tazza e molto solida e superato la prova di diversi urti.Nella borsa meglio trasportare in posizione orizzontale perché anche se chiusa bene tende a perdere qualche goccia. Bambino piccolo ha difficoltà di chiudere il tappo. Ma tutto sommato un buon prodotto di Avent.

Pro

Materiale di buona qualità, desing carino e divertente,

Contro

Perde pochi gocce di aqua

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF796/02 Tazze con cannuccia

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Il 90% dei 200 dentisti pediatrici interpellati afferma che il design della nostra tazza con cannuccia favorisce uno sviluppo sano del cavo orale. L'89% afferma che bere con la cannuccia esercita i muscoli della bocca, rafforzandoli (ricerca online, Stati Uniti, aprile 2016). Sviluppata in collaborazione con logopedisti infantili, dentisti, specialisti di anatomia e ostetriche.