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Garanzia di 2 anni
SCF796/01
Tazza con cannuccia flessibile
200 ml
9m+
Confezione da 1
Imparare a bere in modo autonomo è una fase importante nello sviluppo di un bambino. Vogliamo aiutare i bambini a bere da soli, facilitando la transizione dall'allattamento al seno o al biberon alla tazza aperta. Ispirate alle ricerche dei professionisti della salute, le nostre diverse soluzioni con tettarelle, beccucci morbidi e rigidi, cannucce e bordi per bere a 360° seguono lo sviluppo del bambino e stimolano le sue nuove capacità motorie, aiutandolo a bere in modo sempre più autonomo. Le nostre soluzioni di qualità premium sono sviluppate tenendo a mente praticità e igiene.
I manici integrati nella tazza presentano un design ergonomico, per garantire una facile presa anche per le manine del tuo bimbo. La morbida cannuccia flessibile è delicata sulle gengive, mentre il formato leggero della tazza è ideale per i primi sorsi con la cannuccia.
La parte inferiore della cannuccia è piegata, in modo da consentire al tuo bimbo di raggiungere facilmente il liquido bevendo in una posizione naturale.
3.9
su 5
122
Recensioni
Stealebea
21/11/2022
Italia
Parte della promozione
Prodotto molto bello e funzionale
Prodotto molto bello ,funzionale con la cannuccia ...mia figlia lo adora e quando usciamo è sempre il nostro alleato in borsa
Pro
Bello e comodo
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF796/02 Tazze con cannuccia
Sì, consiglio questo prodotto
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26/04/2021
Italia
Parte della promozione
Molto pratica
Borraccia molto pratica e sicura, mio figlio ne è andato matto. Il bambino riesce a bere autonomamente e senza pericolo che si sbrodoli. Prodotto molto valido e pratico
Pro
Pratico
Contro
Serbatoio piccolo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF796/02 Tazze con cannuccia
Sì, consiglio questo prodotto
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28/12/2019
Italia
Compratore verificato
Buon prodotto
Ho la tazza in versione viola/blu e molto carina ,con la impugnatura ergonomica e molto comoda.Si smonta facilmente e si può lavare in lavastoviglie. Cannuccia è di silicone morbido che aiuta di evitare piccoli incidenti ,poi dotata di valvola a prova di fuoriuscite.Coperchio rotante molto utile nel utilizzo tazze fuori casa e anche per rispettare igiene. La struttura della tazza e molto solida e superato la prova di diversi urti.Nella borsa meglio trasportare in posizione orizzontale perché anche se chiusa bene tende a perdere qualche goccia. Bambino piccolo ha difficoltà di chiudere il tappo. Ma tutto sommato un buon prodotto di Avent.
Pro
Materiale di buona qualità, desing carino e divertente,
Contro
Perde pochi gocce di aqua
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF796/02 Tazze con cannuccia
Sì, consiglio questo prodotto
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Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Il 90% dei 200 dentisti pediatrici interpellati afferma che il design della nostra tazza con cannuccia favorisce uno sviluppo sano del cavo orale. L'89% afferma che bere con la cannuccia esercita i muscoli della bocca, rafforzandoli (ricerca online, Stati Uniti, aprile 2016). Sviluppata in collaborazione con logopedisti infantili, dentisti, specialisti di anatomia e ostetriche.