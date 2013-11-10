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Tutte le serie

  • Per imparare a bere come un adulto
  • Per imparare a bere come un adulto
  • Per imparare a bere come un adulto
  • Per imparare a bere come un adulto
  • Per imparare a bere come un adulto
  • Per imparare a bere come un adulto
  • Per imparare a bere come un adulto
  • Per imparare a bere come un adulto
  • Per imparare a bere come un adulto
  • Per imparare a bere come un adulto
  • Per imparare a bere come un adulto
  • Per imparare a bere come un adulto
  • Per imparare a bere come un adulto
  • Per imparare a bere come un adulto
  • Per imparare a bere come un adulto
  • Per imparare a bere come un adulto
  • Per imparare a bere come un adulto
  • Per imparare a bere come un adulto
  • Per imparare a bere come un adulto
  • Per imparare a bere come un adulto
  • Per imparare a bere come un adulto
  • Per imparare a bere come un adulto
  • Per imparare a bere come un adulto
  • Per imparare a bere come un adulto

Fuori produzione

Philips AventTazza per grandi

SCF784/00

4
| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Per imparare a bere come un adulto
La rivoluzionaria tazza Philips Avent SCF784/00 aiuta il tuo bimbo a bere come i grandi, senza sporcare. L'esclusiva valvola antigoccia stimola l'utilizzo delle labbra e consente di bere dai bordi, proprio come fanno i grandi
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brand recommended by moms worldwide1

La tazza per bere ideale per i bimbi in crescita

Per imparare a bere come un adulto

  • Da 340 ml

  • 340 ml

  • dai 12 mesi in poi

Si può bere a 360° lungo tutto il bordo, proprio come da una tazza

Si può bere a 360° lungo tutto il bordo, proprio come da una tazza

Questa tazza senza beccuccio consente di bere a 360° lungo tutto il bordo, proprio come da una tazza per adulti.

Promuove un sano sviluppo del cavo orale*

Promuove un sano sviluppo del cavo orale*

Il design di questa tazza senza beccuccio consente ai denti di crescere sani.

Tecnologia ad attivazione labiale

Tecnologia ad attivazione labiale

Questa tazza senza beccuccio è dotata di una valvola attivata dalle labbra che consente al liquido di fluire soltanto quando il labbro del bambino preme sul bordo. Tra un sorso e l’altro, la valvola si chiude automaticamente, così non dovrai più preoccuparti dei versamenti accidentali.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
2
1

10/11/2013

Deutschland

Deutschland

Überragend!

Unsere Tochter (2 Jahre) hat bis jetzt immer noch ihr Fläschchen getrunken. Nachdem sie nicht gestillt wurde war sie das von Geburt an gewöhnt. Wir wollten ihr jetzt aber mal langsam beibringen, ihr Wasser nicht mehr aus der Flasche zu trinken - vor allem der Zähne wegen. Das war nicht so leicht, bis wir zufällig diesen Becher entdeckt haben. Was für eine Offenbarung! Endlich mal keine Schnabeltasse, sondern etwas, das wie bei den Erwachsenen funktioniert. Der Becher funktioniert wunderbar, sie ist von Anfang an mit ihm klar gekommen. Und Reinigung in der Spülmaschine ist für Kinder natürlich besonders wichtig. Wir haben jetzt noch einen Becher für die Kita besorgt!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher

20/05/2020

Nederland

Nederland

Kan niet kiezen welke kleur.

Waarschijnlijk dat mijn zoon er niet veel om geeft... ik zou wel graag de blauwe variant willen, maar kan dit nergens aangeven. Wel top dat jullie in deze corona tijd gratis bezorgen!

Questa revisione è stata effettuata per SCF784/00 Grote-mensenbeker

Questa revisione è stata effettuata per SCF784/00 Grote-mensenbeker

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  • Consigli degli esperti e idee
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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Il 77% dei dentisti pediatrici interpellati afferma che questa tazza favorisce uno sviluppo sano del cavo orale (ricerca online indipendente, Stati Uniti, aprile 2016)

  2. Il 72% dei dentisti pediatrici interpellati consiglia la tecnologia ad attivazione labiale (ricerca online indipendente, Stati Uniti, aprile 2016)