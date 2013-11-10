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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Da 340 ml
340 ml
dai 12 mesi in poi
Questa tazza senza beccuccio consente di bere a 360° lungo tutto il bordo, proprio come da una tazza per adulti.
Il design di questa tazza senza beccuccio consente ai denti di crescere sani.
Questa tazza senza beccuccio è dotata di una valvola attivata dalle labbra che consente al liquido di fluire soltanto quando il labbro del bambino preme sul bordo. Tra un sorso e l’altro, la valvola si chiude automaticamente, così non dovrai più preoccuparti dei versamenti accidentali.
4.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Tomminbg
10/11/2013
Deutschland
Überragend!
Unsere Tochter (2 Jahre) hat bis jetzt immer noch ihr Fläschchen getrunken. Nachdem sie nicht gestillt wurde war sie das von Geburt an gewöhnt. Wir wollten ihr jetzt aber mal langsam beibringen, ihr Wasser nicht mehr aus der Flasche zu trinken - vor allem der Zähne wegen. Das war nicht so leicht, bis wir zufällig diesen Becher entdeckt haben. Was für eine Offenbarung! Endlich mal keine Schnabeltasse, sondern etwas, das wie bei den Erwachsenen funktioniert. Der Becher funktioniert wunderbar, sie ist von Anfang an mit ihm klar gekommen. Und Reinigung in der Spülmaschine ist für Kinder natürlich besonders wichtig. Wir haben jetzt noch einen Becher für die Kita besorgt!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher
TMim
20/05/2020
Nederland
Kan niet kiezen welke kleur.
Waarschijnlijk dat mijn zoon er niet veel om geeft... ik zou wel graag de blauwe variant willen, maar kan dit nergens aangeven. Wel top dat jullie in deze corona tijd gratis bezorgen!
Questa revisione è stata effettuata per SCF784/00 Grote-mensenbeker
Questa revisione è stata effettuata per SCF784/00 Grote-mensenbeker
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Il 77% dei dentisti pediatrici interpellati afferma che questa tazza favorisce uno sviluppo sano del cavo orale (ricerca online indipendente, Stati Uniti, aprile 2016)
Il 72% dei dentisti pediatrici interpellati consiglia la tecnologia ad attivazione labiale (ricerca online indipendente, Stati Uniti, aprile 2016)