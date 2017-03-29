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Fuori produzione
SCF782
da 260 ml
Da 260 ml
9m+
Questa tazza senza beccuccio consente di bere a 360° lungo tutto il bordo, proprio come da una tazza per adulti.
Il design di questa tazza senza beccuccio consente ai denti di crescere sani.
Questa tazza senza beccuccio è dotata di una valvola attivata dalle labbra che consente al liquido di fluire soltanto quando il labbro del bambino preme sul bordo. Tra un sorso e l’altro, la valvola si chiude automaticamente, così non dovrai più preoccuparti dei versamenti accidentali.
2.5
su 5
119
Recensioni
Bea1215
29/03/2017
Italia
Ottimo acquisto
Per noi è stata utile visto che mia figlia non ha mai usato biberon o bicchieri col beccuccio. Certo usa anche quello normale ma di notte o quando siamo in giro questa è più pratica (se non vogliamo ritrovarci allagati).
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF782 Tazza per grandi
Sì, consiglio questo prodotto
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ele77
04/03/2013
Italia
davvero ottimo...
quando si stacca la bocca l'acqua smette d'uscire e il mio piccolo non annaspa come con i tradizionali e in più il tappo evita di buttare via l'acqua perchè così rimane tutto coperto e non prende polvere!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF782/00 Tazza per grandi
Sì, consiglio questo prodotto
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Mkirbs
25/04/2019
United Kingdom
This product is Easy to hold
My little boy gets on so well with it and finds it easy to hold. Drink dispenses great and doesn’t leak either! Thank you
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF782 Grown Up Cup
Sì, consiglio questo prodotto
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Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Il 77% dei dentisti pediatrici interpellati afferma che questa tazza favorisce uno sviluppo sano del cavo orale (ricerca online indipendente, Stati Uniti, aprile 2016)
Il 72% dei dentisti pediatrici interpellati consiglia la tecnologia ad attivazione labiale (ricerca online indipendente, Stati Uniti, aprile 2016)