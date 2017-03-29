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Fuori produzione

Philips AventTazza per grandi

SCF782/00

2.5
| (119) Recensioni
Per mparare a bere come un adulto
La rivoluzionaria tazza Philips Avent aiuta il tuo bimbo a bere come i grandi, senza sporcare. L'esclusiva valvola antigoccia stimola l'utilizzo delle labbra e consente di bere dai bordi, proprio come fanno i grandi
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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La tazza ideale per i bimbi in crescita

Per mparare a bere come un adulto

  • da 260 ml

  • Da 260 ml

  • 9m+

Si può bere a 360° lungo tutto il bordo, proprio come da una tazza

Si può bere a 360° lungo tutto il bordo, proprio come da una tazza

Questa tazza senza beccuccio consente di bere a 360° lungo tutto il bordo, proprio come da una tazza per adulti.

Promuove un sano sviluppo del cavo orale*

Promuove un sano sviluppo del cavo orale*

Il design di questa tazza senza beccuccio consente ai denti di crescere sani.

Tecnologia ad attivazione labiale

Tecnologia ad attivazione labiale

Questa tazza senza beccuccio è dotata di una valvola attivata dalle labbra che consente al liquido di fluire soltanto quando il labbro del bambino preme sul bordo. Tra un sorso e l’altro, la valvola si chiude automaticamente, così non dovrai più preoccuparti dei versamenti accidentali.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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2.5

su 5

119

Recensioni

29/03/2017

Italia

Italia

Ottimo acquisto

Per noi è stata utile visto che mia figlia non ha mai usato biberon o bicchieri col beccuccio. Certo usa anche quello normale ma di notte o quando siamo in giro questa è più pratica (se non vogliamo ritrovarci allagati).

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF782 Tazza per grandi

Sì, consiglio questo prodotto

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04/03/2013

Italia

Italia

davvero ottimo...

quando si stacca la bocca l'acqua smette d'uscire e il mio piccolo non annaspa come con i tradizionali e in più il tappo evita di buttare via l'acqua perchè così rimane tutto coperto e non prende polvere!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF782/00 Tazza per grandi

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF782/00 Tazza per grandi

25/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

This product is Easy to hold

My little boy gets on so well with it and finds it easy to hold. Drink dispenses great and doesn’t leak either! Thank you

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF782 Grown Up Cup

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Il 77% dei dentisti pediatrici interpellati afferma che questa tazza favorisce uno sviluppo sano del cavo orale (ricerca online indipendente, Stati Uniti, aprile 2016)

  2. Il 72% dei dentisti pediatrici interpellati consiglia la tecnologia ad attivazione labiale (ricerca online indipendente, Stati Uniti, aprile 2016)