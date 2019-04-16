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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF753/06
Per bere senza versare liquidi
260 ml
dai 12 mesi in poi
Beccuccio rigido
Basta con il disordine! La nuova valvola in attesa di brevetto garantisce la fuoriuscita dell'acqua solamente quando il bambino beve dal beccuccio.
Basta semplicemente rimuovere la valvola e il bicchiere antigoccia diventa un bicchiere a flusso libero.
Il beccuccio angolato è stato progettato per aiutare i bambini a fare i primi sorsetti senza dover inclinare troppo la testa all'indietro.
3.4
su 5
59
Recensioni
alicezenati
16/04/2019
Italia
Utilissimo
Facile per le prime bevute con la tazza , semplice da usare e con manici antiscivolo. Una vera scoperta . Facile da pulire . Prezzo ottimo . Materiale resistente e antirottura . Beccuccio non troppo grande e adatto ad ogni bimbo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF753 Tazza con beccuccio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF753 Tazza con beccuccio
gixi
09/02/2017
Italia
questo prodotto è comodo e conveniente
Mi sono trovata bene soprattutto grazie alla valvola interna che non permette la fuoriuscita dell'acqua quando si capovolge il bicchiere, quindi niente schizzi a terra e nel piatto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF753 Tazza con beccuccio
Sì, consiglio questo prodotto
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Nirea76
06/02/2017
Italia
Consigliatissimo
Ottimo prodotto, sicuro, pratico e di buona qualità. La mia bimba di 13 mesi lo utilizza in modo autonomo senza mai bagnarsi. Facile da montare. È possibile lavarlo in lavastoviglie.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF753 Tazza con beccuccio
Sì, consiglio questo prodotto
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Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.