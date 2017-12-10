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  • Per bere senza sgocciolare
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Fuori produzione

Philips AventTazza con beccuccio

SCF751/05

3
| (192) Recensioni
Per bere senza sgocciolare
La nuova tazza per bere Philips Avent senza BPA è dotata di una valvola brevettata che garantisce l'assenza di perdite. Il beccuccio e i manici morbidi consentono al bambino di bere facilmente: comodità e praticità per genitori e figli.
Vedi tutti i vantaggi
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Per passare facilmente dal biberon alla tazza

Per bere senza sgocciolare

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  • 200 ml

  • 6m+

Tutte le parti possono essere lavate comodamente in lavastoviglie

Tutte le parti possono essere lavate comodamente in lavastoviglie

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Il beccuccio angolato consente una minore inclinazione della testa

Il beccuccio angolato consente una minore inclinazione della testa

Il beccuccio angolato è stato progettato per aiutare i bambini a fare i primi sorsetti senza dover inclinare troppo la testa all'indietro.

Questa tazza è realizzata con un materiale che non contiene BPA

Questa tazza è realizzata con un materiale che non contiene BPA

Questa tazza Philips Avent è realizzata con un materiale che non contiene BPA.

Specifiche tecniche

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3.0

su 5

192

Recensioni

10/12/2017

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Il mio bimbo lo adora! Lo usiamo da un mese circa, lui ne ha 9 al momento. È comodissimo da tenere in mano per i piccoli e il tappino interno permette di lasciarglielo usare autonomamente anche da pieno per imparare a gestirlo senza che si versi una sola goccia di liquido. Consiglio l'acquisto senza dubbio.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF751/05 Tazza con beccuccio

Sì, consiglio questo prodotto

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17/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF751/13 Spout Cup

Sì, consiglio questo prodotto

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17/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

perfect grip

It has a great look and it is really easy to hold for a childs hand. I love it

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF751/13 Spout Cup

Sì, consiglio questo prodotto

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 