Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
1 biberon
260 ml
Tettarella a flusso lento
1m+
L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno all'allattamento con il biberon.
Il biberon Airflex di Avent ha la speciale valvola Airflex, che asseconda il ritmo naturale di suzione del bimbo.
Test clinici, effettuati su neonati di 2 settimane, hanno dimostrato che l'incidenza di coliche nei neonati allattati con il biberon Avent è inferiore rispetto a quella nei neonati allattati con biberon tradizionali. (www.philips.com/Avent).
4.6
su 5
34
Recensioni
94%
di utenti consiglia questo prodotto
Silvia78
02/09/2013
Italia
Perfetto
Inoltre si trova in tantissimi supermercati e farmacie
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF663/27 Classic PES baby bottle
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF663/27 Classic PES baby bottle
Mand82
02/10/2013
United Kingdom
Great at reducing wind in baby
Great quality bottles, changed to these for my colicky baby and they worked! So good I am now a solid avent product user. Recommend their dummies too as they are the only ones to come with a cover, which wen out about is a lifesaver.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Ronnie31
08/08/2012
United Kingdom
Wonderful products
I will only use advent products on my baby even down to the baby monitor brilliant products will recommend to everyone thanks very much Phillips!!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.