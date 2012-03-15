Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
2 pz.
Tettarella a flusso medio
3m+
La valvola anticolica tiene lontana l'aria dal pancino del bimbo ed è progettata per ridurre coliche e fastidi. Durante l'allattamento, la valvola integrata nella tettarella si flette consentendo il passaggio dell'aria e incanalandola verso nel biberon, per evitare che si formi il vuoto. L'aria rimane all'interno del biberon e non entra nel pancino del tuo bimbo, riducendo l'incidenza di coliche e fastidi.
Il biberon Anti-colic Philips Avent riduce l'irritabilità. I neonati allattati con i biberon Anti-colic Philips Avent mostrano il 60% in meno di irritabilità durante la notte rispetto ai neonati allattati con biberon anticolica di altre marche.*
La forma della tettarella consente una presa sicura e la superficie scanalata evita il collasso per un'alimentazione confortevole e senza interruzioni.
4.4
su 5
13
Recensioni
85%
di utenti consiglia questo prodotto
EliMum
15/03/2012
United Kingdom
I tried another brand of bottle to feed my baby prior to trying to Avent range, my baby didn't feed well and i was disappointed in the profuct but once I introduced the Avent bottle he latched easily and now he feeds well, I have increased the teet level according to my little boys needs and remain happy, I shall continue to use this range.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF633/27 Anti-colic baby bottle teats with anti-colic valve
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF633/27 Anti-colic baby bottle teats with anti-colic valve
Sofya
09/06/2020
France
Dipendente Philips
Compratore verificato
Super
[Employee of philipsglobal] Je ss tres satisfait pour mon achat Livraison très rapide Bien soigné
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF633/27 Tétine Anti-colic
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF633/27 Tétine Anti-colic
ponney
27/07/2015
France
Excellent Produit
Tétine résistante, souple. Aucune régurgitation, facile d'entretien. Bébé adhère très bien a ces tétines.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF633/27 Tétine Anti-colic
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF633/27 Tétine Anti-colic
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
A 2 settimane di età, i neonati allattati con un Biberon Philips Avent hanno mostrato di avere meno coliche e una significativa riduzione dell'irritabilità notturna rispetto ai neonati allattati con il biberon di un concorrente.
Tettarella progettata per evitare che collassi e provochi ingestione di aria e interruzioni dell'alimentazione.
Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le coliche sono causate in parte dall'ingestione di aria durante l'allattamento, che crea problemi all'apparato digerente del bambino. I sintomi includono pianto e irritabilità.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011