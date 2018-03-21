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  • Facilita al tuo bambino il passaggio alla tazza per bere
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Fuori produzione

Philips AventBicchiere Evolutivo

SCF625/02

3.9
| (12) Recensioni | 82% di utenti consiglia questo prodotto
Facilita al tuo bambino il passaggio alla tazza per bere
Questo bicchiere Evolutivo Classic+ consente al tuo bambino di passare facilmente all'uso della tazza. Grazie ai manici di facile utilizzo, il tuo bambino sarà in grado di bere in maniera indipendente senza più ricorrere alla tettarella.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Facilita al tuo bambino il passaggio alla tazza per bere

  • Classic+

  • 4m+

Questa tazza è realizzata con un materiale che non contiene BPA

Questa tazza è realizzata con un materiale che non contiene BPA

Questa tazza Philips Avent è realizzata con un materiale che non contiene BPA.

Tutte le parti possono essere lavate comodamente in lavastoviglie

Tutte le parti possono essere lavate comodamente in lavastoviglie

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Manici rimovibili, facili da impugnare

Manici rimovibili, facili da impugnare

Aggiungere i manici, facili da impugnare, al biberon per aiutare il bimbo ad imparare a bere da solo

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3.9

su 5

12

Recensioni

82%

di utenti consiglia questo prodotto

4

21/03/2018

Italia

Italia

Finora il migliore provato

Si chiude perfettamente, le sue maniglie rendono facilel’utilizzo al Bambino. Consigliatissimo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF625/02 Bicchiere Evolutivo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF625/02 Bicchiere Evolutivo

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great starter cup

This product is great especially if you used the avent bottles as the parts are interchangeable. Great design easy to clean and doesn't spill

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great starter cup

This product is great especially if you used the avent bottles as the parts are interchangeable. Great design easy to clean and doesn't spill

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 