Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Classic+
4m+
Questa tazza Philips Avent è realizzata con un materiale che non contiene BPA.
.
Aggiungere i manici, facili da impugnare, al biberon per aiutare il bimbo ad imparare a bere da solo
3.9
su 5
12
Recensioni
82%
di utenti consiglia questo prodotto
Cloclo
21/03/2018
Italia
Finora il migliore provato
Si chiude perfettamente, le sue maniglie rendono facilel’utilizzo al Bambino. Consigliatissimo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF625/02 Bicchiere Evolutivo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF625/02 Bicchiere Evolutivo
alwaysthinkin
29/07/2012
United Kingdom
Great starter cup
This product is great especially if you used the avent bottles as the parts are interchangeable. Great design easy to clean and doesn't spill
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Claire7812
29/07/2012
United Kingdom
Great starter cup
This product is great especially if you used the avent bottles as the parts are interchangeable. Great design easy to clean and doesn't spill
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.