Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Suzione facilitata
260 ml
9m+
per bambina
.
La valvola è integrata nel beccuccio, per garantire un montaggio veloce e senza problemi.
Il contenitore del bicchiere antigoccia è progettato per consentire una facile impugnatura per le manine del tuo bimbo.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
testiale
15/04/2021
Italia
Compratore verificato
Tazza con beccuccio
Davvero ottimo prodotto. Il mio bimbo non potrebbe farne a meno
Pro
antigoccia
Contro
nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF553/05 Tazza con beccuccio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF553/05 Tazza con beccuccio
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.