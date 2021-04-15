ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Suzione facilitata
  • Suzione facilitata
  • Suzione facilitata
  • Suzione facilitata
  • Suzione facilitata
  • Suzione facilitata
  • Suzione facilitata
  • Suzione facilitata
  • Suzione facilitata
  • Suzione facilitata

Philips AventTazza con beccuccio

SCF553/03

5
| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Suzione facilitata
Questa tazza con beccuccio Philips Avent è perfetta sia per i bimbi sia per i loro genitori. Il beccuccio in morbido silicone rende la suzione semplice, mentre la presenza di un numero di parti minore consente una facile pulizia della tazza
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

Bicchiere antigoccia per bere facilmente con beccuccio morbido

Suzione facilitata

  • Suzione facilitata

  • 260 ml

  • 9m+

  • per bambina

Tutte le parti possono essere lavate comodamente in lavastoviglie

Tutte le parti possono essere lavate comodamente in lavastoviglie

.

Beccuccio in silicone costituito da un unico pezzo per un montaggio facile

La valvola è integrata nel beccuccio, per garantire un montaggio veloce e senza problemi.

Contenitore di forma ondulata per un'impugnatura salda

Il contenitore del bicchiere antigoccia è progettato per consentire una facile impugnatura per le manine del tuo bimbo.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

15/04/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Tazza con beccuccio

Davvero ottimo prodotto. Il mio bimbo non potrebbe farne a meno

Pro

antigoccia

Contro

nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF553/05 Tazza con beccuccio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF553/05 Tazza con beccuccio

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 