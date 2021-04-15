Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Suzione facilitata
200 ml
6m+
Per bambino
.
La valvola è integrata nel beccuccio, per garantire un montaggio veloce e senza problemi.
Il contenitore del bicchiere antigoccia è progettato per consentire una facile impugnatura per le manine del tuo bimbo.
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
testiale
15/04/2021
Italia
Compratore verificato
Tazza con beccuccio
Ottimo prodotto, molto gradito dal mio bambino. Molto gradito anche da me per la caratteristica antigoccia!!!
Pro
antigoccia
Contro
nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF551/05 Tazza con beccuccio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF551/05 Tazza con beccuccio
MARIA22
09/04/2018
Italia
Prodotto consigliatissimo
È una tazza davvero resistente nonostante tutte le volte che la mia bimba la butta a terra,non gocciola e il beccuccio è molto meglio di molti altri che ho già provato,perché nonostante la bimba lo mordicchia non si usura...super consigliato
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF551/03 Tazza con beccuccio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF551/03 Tazza con beccuccio
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.