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Philips AventTazza con beccuccio

SCF551/03

5
| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Suzione facilitata
Questa tazza con beccuccio Philips Avent è perfetta sia per i bimbi sia per i loro genitori. Il beccuccio in morbido silicone rende la suzione semplice, mentre la presenza di un numero di parti minore consente una facile pulizia della tazza
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

Bicchiere antigoccia per bere facilmente con beccuccio morbido

Suzione facilitata

  • Suzione facilitata

  • 200 ml

  • 6m+

  • per bambina

Tutte le parti possono essere lavate comodamente in lavastoviglie

Tutte le parti possono essere lavate comodamente in lavastoviglie

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Beccuccio in silicone costituito da un unico pezzo per un montaggio facile

La valvola è integrata nel beccuccio, per garantire un montaggio veloce e senza problemi.

Contenitore di forma ondulata per un'impugnatura salda

Il contenitore del bicchiere antigoccia è progettato per consentire una facile impugnatura per le manine del tuo bimbo.

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5.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

15/04/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Tazza con beccuccio

Ottimo prodotto, molto gradito dal mio bambino. Molto gradito anche da me per la caratteristica antigoccia!!!

Pro

antigoccia

Contro

nulla

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Questa revisione è stata effettuata per SCF551/05 Tazza con beccuccio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF551/05 Tazza con beccuccio

09/04/2018

Italia

Italia

Prodotto consigliatissimo

È una tazza davvero resistente nonostante tutte le volte che la mia bimba la butta a terra,non gocciola e il beccuccio è molto meglio di molti altri che ho già provato,perché nonostante la bimba lo mordicchia non si usura...super consigliato

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF551/03 Tazza con beccuccio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF551/03 Tazza con beccuccio

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 