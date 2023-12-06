Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Cappuccio fluorescente
Senza BPA
Confezione da 2, 80% di materiali di origine vegetale*
6-18m
Gli ampi fori sullo scudo consentono il passaggio dell'aria, in modo da mantenere la pelle del bambino morbida e asciutta.
Le nostre tettarelle ortodontiche sono realizzate in morbido silicone per supportare i movimenti naturali dei muscoli della bocca e per aiutare a ridurre il rischio di malocclusione. La tettarella a collo stretto è progettata per ridurre la pressione tra lingua e palato. I ciucci Philips Avent ultra sono accreditati in modo indipendente dalla Oral Health Foundation. Realizzati in silicone alimentare al 100%, sono più resistenti e duraturi rispetto alle tettarelle in gomma (lattice) e privi di BPA, BPS, ftalati, PVC e idrocarburi policiclici aromatici.
Le nostre tettarelle in silicone testurizzato sono progettate per riprodurre la sensazione del seno materno. Quando abbiamo chiesto ai genitori come reagiscono i loro piccoli, una media del 98% ha risposto che i bimbi accettano i ciucci Philips Avent ultra.
4.7
su 5
60
Recensioni
98%
di utenti consiglia questo prodotto
VeroGarbu
06/12/2023
Italia
Parte della promozione
FANTASTICO
Mi è arrivato il prodotto circa un mesetto fa, l'ho subito dato a mia figlia ed ho notato subito la grande validità del prodotto. Altri ciucci a contatto con la boccuccia e la pelle sopra il labbro di mia figlia la facevano arrossare probabilmente perchè non aveva traspiranti. Questo ciuccio invece è fantastico, il rossore è sparito nel giro di qualche giorno. Inoltre nel buio il ciuccio si illumina e nel caso lo perdesse durante la notte senza accendere la luce lo trovo immediatamente.
Pro
Traspira e non rende la pelle irritata
Contro
ad oggi non ne ho trovati
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF376/18 ciuccio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF376/18 ciuccio
Gianlup
24/11/2023
Italia
Parte della promozione
Contentissimo
Mio figlio li usa sempre. Contentissimo di questi ciucci Ho consigliato questo prodotto anche ad amici
Pro
Tutto
Contro
Nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF376/18 ciuccio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF376/18 ciuccio
Merz11
09/11/2023
Italia
Parte della promozione
Una piacevolissima scoperta
Ho avuto modo di far provare al mio bambino il ciuccio Philips Avent ultra air SCF376/18 ed è stata davvero una piacevolissima scoperta. Il ciuccio è leggero e traspirante, i fori per l'aria extra large lasciano respirare la pelle del nostro bambino perché ventilano delicatamente la pelle, mantenendola morbida e asciutta, è ortodontico e la texture è ideale per avere una sensazione di comfort. Tutto ciò che riguarda il ciuccio ultra è progettato per essere leggero e confortevole, compreso il capezzolo simmetrico setoso in silicone testurizzato che rispetta la forma naturale di palato, denti e gengive. La custodia da viaggio ultra air inoltre funge anche da sterilizzatore, quindi non si dovrà far altro che aggiungere un po' d'acqua e metterla nel microonde e rimarrà pulito per il prossimo utilizzo. Consigliatissimo.
Pro
Comfort
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF376/18 ciuccio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF376/18 ciuccio
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Componenti in plastica dura esclusa tettarella in silicone (approccio del bilancio di massa).
Sulla base dei risultati di un test sui consumatori negli Stati Uniti (2023, n=201).
Test effettuati su un campione di consumatori degli Stati Uniti nel 2023 hanno dimostrato che il 98% dei bambini accetta la tettarella vellutata in silicone Philips Avent utilizzata per i succhietti ultra air e ultra soft (n=201).
Rispetto ai metodi tradizionali di sterilizzazione (bollitura) dei succhietti.
Per motivi di igiene, sostituisci i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo.