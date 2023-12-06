Ho avuto modo di far provare al mio bambino il ciuccio Philips Avent ultra air SCF376/18 ed è stata davvero una piacevolissima scoperta. Il ciuccio è leggero e traspirante, i fori per l'aria extra large lasciano respirare la pelle del nostro bambino perché ventilano delicatamente la pelle, mantenendola morbida e asciutta, è ortodontico e la texture è ideale per avere una sensazione di comfort. Tutto ciò che riguarda il ciuccio ultra è progettato per essere leggero e confortevole, compreso il capezzolo simmetrico setoso in silicone testurizzato che rispetta la forma naturale di palato, denti e gengive. La custodia da viaggio ultra air inoltre funge anche da sterilizzatore, quindi non si dovrà far altro che aggiungere un po' d'acqua e metterla nel microonde e rimarrà pulito per il prossimo utilizzo. Consigliatissimo.