Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Con pulsante fluorescente
Ortodontico e senza BPA
Pacco da 2
6-18 mesi
I fori extra-large lasciano passare l'aria, offrendo comfort e mantenendo la pelle del tuo bambino asciutta.
Usa il pulsante fluorescente che si illumina al buio per trovare più facilmente il succhietto ultra air del tuo bambino, senza dover accendere le luci.
Realizzare le nostre tettarelle ultra soft e ultra air in silicone è stata per noi una scelta consapevole, poiché si tratta di un materiale sicuro e inerte, ampiamente utilizzato nelle applicazioni mediche, privo di sostanze chimiche pericolose, di sostanze attive a livello endocrino (ad esempio, BPA) e di allergeni.
4.7
su 5
343
Recensioni
99%
di utenti consiglia questo prodotto
VeroGarbu
06/12/2023
Italia
Parte della promozione
FANTASTICO
Mi è arrivato il prodotto circa un mesetto fa, l'ho subito dato a mia figlia ed ho notato subito la grande validità del prodotto. Altri ciucci a contatto con la boccuccia e la pelle sopra il labbro di mia figlia la facevano arrossare probabilmente perchè non aveva traspiranti. Questo ciuccio invece è fantastico, il rossore è sparito nel giro di qualche giorno. Inoltre nel buio il ciuccio si illumina e nel caso lo perdesse durante la notte senza accendere la luce lo trovo immediatamente.
Pro
Traspira e non rende la pelle irritata
Contro
ad oggi non ne ho trovati
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF376/18 ciuccio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF376/18 ciuccio
Gianlup
24/11/2023
Italia
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Contentissimo
Mio figlio li usa sempre. Contentissimo di questi ciucci Ho consigliato questo prodotto anche ad amici
Pro
Tutto
Contro
Nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF376/18 ciuccio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF376/18 ciuccio
Merz11
09/11/2023
Italia
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Una piacevolissima scoperta
Ho avuto modo di far provare al mio bambino il ciuccio Philips Avent ultra air SCF376/18 ed è stata davvero una piacevolissima scoperta. Il ciuccio è leggero e traspirante, i fori per l'aria extra large lasciano respirare la pelle del nostro bambino perché ventilano delicatamente la pelle, mantenendola morbida e asciutta, è ortodontico e la texture è ideale per avere una sensazione di comfort. Tutto ciò che riguarda il ciuccio ultra è progettato per essere leggero e confortevole, compreso il capezzolo simmetrico setoso in silicone testurizzato che rispetta la forma naturale di palato, denti e gengive. La custodia da viaggio ultra air inoltre funge anche da sterilizzatore, quindi non si dovrà far altro che aggiungere un po' d'acqua e metterla nel microonde e rimarrà pulito per il prossimo utilizzo. Consigliatissimo.
Pro
Comfort
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF376/18 ciuccio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF376/18 ciuccio
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Test del 2016-2017 effettuati tra i consumatori degli Stati Uniti mostrano una media del 98% di accettazione della tettarella a trama Philips Avent utilizzata nei nostri succhietti ultra air e ultra soft.
Per motivi di igiene, sostituire i ciucci dopo 4 settimane di utilizzo.