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Philips Avent Ultra airciuccio

SCF376/10

4.7
| (343) Recensioni | 99% di utenti consiglia questo prodotto
Lascia respirare la pelle del tuo bambino
Calma il tuo bambino con il comfort dell'aria. Il ciuccio ultra air Philips Avent è dotato di fori extra-large per mantenere asciutta la pelle. È dotato di un pulsante che si illumina al buio, così puoi trovarlo anche quando le luci sono spente. Disponibile in vari colori e modelli.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Facile da trovare al buio

Lascia respirare la pelle del tuo bambino

  • Il pulsante fluorescente brilla al buio

  • Ortodontico e senza BPA

  • Pacco da 2

  • 0-6 mesi

Lascia respirare la pelle del bambino

Lascia respirare la pelle del bambino

I fori extra-large lasciano passare l'aria, offrendo comfort e mantenendo la pelle del tuo bambino asciutta.

98% di accettazione della tettarella*

98% di accettazione della tettarella*

Quando abbiamo chiesto ai genitori come reagiscono i loro bambini alle nostre tettarelle testurizzate in silicone, il 98% ha risposto che i bimbi accettano i ciucci ultra soft e ultra air Philips Avent.

Pulsante fluorescente a lunga durata

Pulsante fluorescente a lunga durata

Usa il pulsante fluorescente che si illumina al buio per trovare più facilmente il succhietto ultra air del tuo bambino, senza dover accendere le luci.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.7

su 5

343

Recensioni

99%

di utenti consiglia questo prodotto

1

06/12/2023

Italia

Italia

FANTASTICO

Mi è arrivato il prodotto circa un mesetto fa, l'ho subito dato a mia figlia ed ho notato subito la grande validità del prodotto. Altri ciucci a contatto con la boccuccia e la pelle sopra il labbro di mia figlia la facevano arrossare probabilmente perchè non aveva traspiranti. Questo ciuccio invece è fantastico, il rossore è sparito nel giro di qualche giorno. Inoltre nel buio il ciuccio si illumina e nel caso lo perdesse durante la notte senza accendere la luce lo trovo immediatamente.

Pro

Traspira e non rende la pelle irritata

Contro

ad oggi non ne ho trovati

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF376/18 ciuccio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF376/18 ciuccio

24/11/2023

Italia

Italia

Contentissimo

Mio figlio li usa sempre. Contentissimo di questi ciucci Ho consigliato questo prodotto anche ad amici

Pro

Tutto

Contro

Nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF376/18 ciuccio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF376/18 ciuccio

09/11/2023

Italia

Italia

Una piacevolissima scoperta

Ho avuto modo di far provare al mio bambino il ciuccio Philips Avent ultra air SCF376/18 ed è stata davvero una piacevolissima scoperta. Il ciuccio è leggero e traspirante, i fori per l'aria extra large lasciano respirare la pelle del nostro bambino perché ventilano delicatamente la pelle, mantenendola morbida e asciutta, è ortodontico e la texture è ideale per avere una sensazione di comfort. Tutto ciò che riguarda il ciuccio ultra è progettato per essere leggero e confortevole, compreso il capezzolo simmetrico setoso in silicone testurizzato che rispetta la forma naturale di palato, denti e gengive. La custodia da viaggio ultra air inoltre funge anche da sterilizzatore, quindi non si dovrà far altro che aggiungere un po' d'acqua e metterla nel microonde e rimarrà pulito per il prossimo utilizzo. Consigliatissimo.

Pro

Comfort

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF376/18 ciuccio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF376/18 ciuccio

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Test del 2016-2017 effettuati tra i consumatori degli Stati Uniti mostrano una media del 98% di accettazione della tettarella a trama Philips Avent utilizzata nei nostri succhietti ultra air e ultra soft.

  2. Per motivi di igiene, sostituire i ciucci dopo 4 settimane di utilizzo.