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Fuori produzione

Philips AventScaldabiberon veloce

SCF355/00

4.5
| (41) Recensioni | 95% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Lo scaldabiberon elettrico più veloce
Ideale durante i giorni più intensi, questo scaldabiberon Philips Avent riscalda il latte in modo veloce e uniforme in soli 3 minuti. Facile da utilizzare, dispone di una pratica impostazione di scongelamento ed è perfetto per riscaldare anche le pappe.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Riscalda il latte in modo veloce ed uniforme

Lo scaldabiberon elettrico più veloce

  • Riscaldamento uniforme, no punti caldi

  • Riscalda rapidamente

  • Scongelamento sicuro

  • Riscalda anche la pappa

Riscalda i biberon in 3 minuti

Riscalda i biberon in 3 minuti

Lo scaldabiberon può riscaldare 150 ml di latte in soli 3 minuti*.

Riscalda velocemente e in modo uniforme

Riscalda velocemente e in modo uniforme

Lo scaldabiberon riscalda in modo veloce ed uniforme e, grazie alla circolazione del latte, non si creano i punti caldi.

Impostazione di scongelamento delicato per i biberon

Impostazione di scongelamento delicato per i biberon

Lo scaldabiberon dispone di una pratica impostazione di scongelamento delicato. Seleziona l'impostazione per scongelare il latte e le pappe e scegli una modalità più sicura rispetto al microonde e più pratica rispetto all'utilizzo dell'acqua.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Riconoscimenti

  • Award image AWARD-612383

Recensioni

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4.5

su 5

41

Recensioni

95%

di utenti consiglia questo prodotto

1

20/10/2022

Italia

Italia

Ottimo in tutti i luoghi

ottimo scalda biberon lo utilizzo sia a casa che fuori casa, comodo, pratico con un designer veramente molto bello.Consiglio di acquistarlo perchè oltre a riscaldare il latte riscalda anche le pappe.

Pro

velocita di riscaldameto

Contro

nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF355/00 Scaldabiberon veloce

Sì, consiglio questo prodotto

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17/10/2022

Italia

Italia

Prodotto sorprendente

Il prodotto è adatto alla mia situazione. Scalda in fretta e arriva sempre alla temperatura perfetta. Non sbaglia mai un colpo

Pro

funzionalità, design

Contro

nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF355/00 Scaldabiberon veloce

Sì, consiglio questo prodotto

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17/10/2022

Italia

Italia

Prodotto eccezionale

Questo prodotto rispecchia le mie esigenze in pieno. Piccolo, facile da usare, veloce nel riscaldare, utilissimo con la funzione scongelamento. Lo consiglio vivamente perché è eccellente.

Pro

Rapidità di accensione, facile da usare, utilissima la funzione scongelamento

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF355/00 Scaldabiberon veloce

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Nella custodia =&lt; 150 ml di latte a una temperatura di 20 °C in un biberon Classic/Natural Philips Avent da 260 ml.

  2. I sacchetti per il latte materno e i biberon da 60 ml Philips Avent non possono essere utilizzati con questo scaldabiberon.