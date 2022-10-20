Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Riscaldamento uniforme, no punti caldi
Riscalda rapidamente
Scongelamento sicuro
Riscalda anche la pappa
Lo scaldabiberon può riscaldare 150 ml di latte in soli 3 minuti*.
Lo scaldabiberon riscalda in modo veloce ed uniforme e, grazie alla circolazione del latte, non si creano i punti caldi.
Lo scaldabiberon dispone di una pratica impostazione di scongelamento delicato. Seleziona l'impostazione per scongelare il latte e le pappe e scegli una modalità più sicura rispetto al microonde e più pratica rispetto all'utilizzo dell'acqua.
Riconoscimenti
4.5
su 5
41
Recensioni
95%
di utenti consiglia questo prodotto
konny17m
20/10/2022
Italia
Parte della promozione
Ottimo in tutti i luoghi
ottimo scalda biberon lo utilizzo sia a casa che fuori casa, comodo, pratico con un designer veramente molto bello.Consiglio di acquistarlo perchè oltre a riscaldare il latte riscalda anche le pappe.
Pro
velocita di riscaldameto
Contro
nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF355/00 Scaldabiberon veloce
Sì, consiglio questo prodotto
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didi_dyd
17/10/2022
Italia
Parte della promozione
Prodotto sorprendente
Il prodotto è adatto alla mia situazione. Scalda in fretta e arriva sempre alla temperatura perfetta. Non sbaglia mai un colpo
Pro
funzionalità, design
Contro
nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF355/00 Scaldabiberon veloce
Sì, consiglio questo prodotto
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17/10/2022
Italia
Parte della promozione
Prodotto eccezionale
Questo prodotto rispecchia le mie esigenze in pieno. Piccolo, facile da usare, veloce nel riscaldare, utilissimo con la funzione scongelamento. Lo consiglio vivamente perché è eccellente.
Pro
Rapidità di accensione, facile da usare, utilissima la funzione scongelamento
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF355/00 Scaldabiberon veloce
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF355/00 Scaldabiberon veloce
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Nella custodia =< 150 ml di latte a una temperatura di 20 °C in un biberon Classic/Natural Philips Avent da 260 ml.
I sacchetti per il latte materno e i biberon da 60 ml Philips Avent non possono essere utilizzati con questo scaldabiberon.