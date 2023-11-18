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Garanzia di 2 anni
Lascia respirare la pelle del bambino
No BPA
Confezione da 2, 80% di materiali di origine vegetale*
18 m+ con tettarella resistente
Gli ampi fori sullo scudo consentono il passaggio dell'aria, in modo da mantenere la pelle del bambino morbida e asciutta.
Le nostre tettarelle ortodontiche sono realizzate in morbido silicone per supportare i movimenti naturali dei muscoli della bocca e per aiutare a ridurre il rischio di malocclusione. La tettarella a collo stretto è progettata per ridurre la pressione tra lingua e palato. I ciucci Philips Avent ultra sono accreditati in modo indipendente dalla Oral Health Foundation. Realizzati in silicone alimentare al 100%, sono più resistenti e duraturi rispetto alle tettarelle in gomma (lattice) e privi di BPA, BPS, ftalati, PVC e idrocarburi policiclici aromatici.
I nostri ciucci sono progettati per facilitare il naturale posizionamento della lingua, importante per un sano sviluppo del linguaggio nel corso della crescita del bambino. Estremamente resistenti, donano conforto durante la fase di dentizione. La tettarella in silicone testurizzato è progettata per imitare la sensazione del seno delle mamme.
4.7
su 5
61
Recensioni
98%
di utenti consiglia questo prodotto
ellemme34
18/11/2023
Italia
Parte della promozione
Il ciuccio del tuo bambino
Ho utilizzato questo ciuccio per mio figlio (adatto da 18+ mesi) e ne sono estremamente soddisfatta. Gli aspetti positivi del prodotto sono davvero molti come ad esempio la qualità dei materiali, la possibilità di lavarlo in lavastoviglie, la possibilità di sterilizzare due ciucci rapidamente e comodamente con il solo uso del microonde grazie all'apposita custodia. Il ciuccio è molto positivo anche per il bambino perchè dotato di ampi fori che permettono di far respirare la pelle evitando quegli spiacevoli arrossamenti, al mio bambino è molto gradito anche l'anello che permette di prendere e togliere il ciuccio in autonomia e con facilità. Consiglio caldamente questo prodotto, io ne sono rimasta davvero soddisfatta e anche il mio piccolo.
Pro
- Lascia respirare la pelle - Custodia doppia per la sterilizzazione - Buoni materiali
Contro
- Non riscontrato
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF349/18 ciuccio
Date of Use 2022-10-17
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF349/18 ciuccio
Date of Use 2022-10-17
Chiccacarpa
10/11/2023
Italia
Parte della promozione
Ciuccio perfetto
Questo ciuccio è davvero ottimo. Grazie alla leggerezza ed alla forma della tettarella, è stato subito accettato dal mio bimbo. Inoltre, lascia traspirare la pelle del bambino, evitando fastidiose irritazioni intorno alla bocca. Molto utile anche la custodia, sia per il trasporto, sia per facilitarne la sterilizzazione.
Pro
Traspirante
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF349/18 ciuccio
Date of Use 2023-10-10
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF349/18 ciuccio
Date of Use 2023-10-10
Pumella
09/11/2023
Italia
Parte della promozione
Perfetto!
Mi sono trovata molto bene, succhietto molto apprezzato anche dal mio bimbo. Morbido, facile da pulire e molto comodo.
Pro
Apprezzato dal bambino
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF349/18 ciuccio
Date of Use 2023-10-09
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF349/18 ciuccio
Date of Use 2023-10-09
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Componenti in plastica dura esclusa tettarella in silicone (approccio del bilancio di massa).
Sulla base dei risultati di un test sui consumatori negli Stati Uniti (2023, n=201).
Test effettuati su un campione di consumatori degli Stati Uniti nel 2023 hanno dimostrato che il 98% dei bambini accetta la tettarella vellutata in silicone Philips Avent utilizzata per i succhietti ultra air e ultra soft (n=201).
Rispetto ai metodi tradizionali di sterilizzazione (bollitura) dei succhietti.
Per motivi di igiene, sostituisci i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo.