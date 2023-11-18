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Garanzia di 2 anni
Tettarella extra rigida
Ortodontico e senza BPA
Pacco da 2
Dai 18 mesi in su
I fori extra-large lasciano passare l'aria, offrendo comfort e mantenendo la pelle del tuo bambino asciutta.
La tettarella extra rigida rispetta la forma naturale del palato, dei denti e delle gengive.
Realizzare le nostre tettarelle ultra soft e ultra air in silicone è stata per noi una scelta consapevole, poiché si tratta di un materiale sicuro e inerte, ampiamente utilizzato nelle applicazioni mediche, privo di sostanze chimiche pericolose, di sostanze attive a livello endocrino (ad esempio, BPA) e di allergeni.
4.7
su 5
308
Recensioni
97%
di utenti consiglia questo prodotto
ellemme34
18/11/2023
Italia
Parte della promozione
Il ciuccio del tuo bambino
Ho utilizzato questo ciuccio per mio figlio (adatto da 18+ mesi) e ne sono estremamente soddisfatta. Gli aspetti positivi del prodotto sono davvero molti come ad esempio la qualità dei materiali, la possibilità di lavarlo in lavastoviglie, la possibilità di sterilizzare due ciucci rapidamente e comodamente con il solo uso del microonde grazie all'apposita custodia. Il ciuccio è molto positivo anche per il bambino perchè dotato di ampi fori che permettono di far respirare la pelle evitando quegli spiacevoli arrossamenti, al mio bambino è molto gradito anche l'anello che permette di prendere e togliere il ciuccio in autonomia e con facilità. Consiglio caldamente questo prodotto, io ne sono rimasta davvero soddisfatta e anche il mio piccolo.
Pro
- Lascia respirare la pelle - Custodia doppia per la sterilizzazione - Buoni materiali
Contro
- Non riscontrato
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF349/18 ciuccio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF349/18 ciuccio
Chiccacarpa
10/11/2023
Italia
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Ciuccio perfetto
Questo ciuccio è davvero ottimo. Grazie alla leggerezza ed alla forma della tettarella, è stato subito accettato dal mio bimbo. Inoltre, lascia traspirare la pelle del bambino, evitando fastidiose irritazioni intorno alla bocca. Molto utile anche la custodia, sia per il trasporto, sia per facilitarne la sterilizzazione.
Pro
Traspirante
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF349/18 ciuccio
Sì, consiglio questo prodotto
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Pumella
09/11/2023
Italia
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Perfetto!
Mi sono trovata molto bene, succhietto molto apprezzato anche dal mio bimbo. Morbido, facile da pulire e molto comodo.
Pro
Apprezzato dal bambino
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF349/18 ciuccio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF349/18 ciuccio
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Per motivi di igiene, sostituire i ciucci dopo 4 settimane di utilizzo.