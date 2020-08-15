Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Peluche con ciuccio ultra soft
0m+
Ortodontico e senza BPA
1 snuggle e 1 ciuccio 0-6 mesi
Mai più caccia al ciuccio! L'animale di peluche ti consente di trovarlo facilmente.
Gli animali di peluche regalano serenità al tuo bimbo con ogni coccola. Realizzate con un morbido tessuto, le zampe leggere permettono al ciuccio di rimanere al proprio posto.
L'animale di peluche è compatibile con tutti i ciucci Philips Avent. In questo modo, sono possibili varie combinazioni per creare il prodotto più adatto al proprio bambino.
4.7
su 5
175
Recensioni
98%
di utenti consiglia questo prodotto
Stella05
15/08/2020
Italia
Ottimo prodotto
Il mio principe lo usa dalla nascita. Solo ed esclusivamente Avent.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF348/13 Snuggle ultra soft
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF348/13 Snuggle ultra soft
Mariola1984@
06/05/2020
United Kingdom
Parte della promozione
Amazing soft dummy
I got this soft giraffe snuggle dummy for my little daughter Maya and im so pleased that i got it the dummy is soft not too hard on her gums , the snuggle giraffe is very comforting for her when she asleep and the best thing you can detach giraffe if its need a wash love it will buy it again
Pro
Soft easy detached dummy
Contro
None
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF348/11 ultra soft snuggle
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF348/11 ultra soft snuggle
Diamondbabycaz
06/04/2020
United Kingdom
Parte della promozione
Great for newborns
The toy was easy to open it was very clean and in enclosed packaging my baby loved it straight away she gripped onto the giraffe and soothes her when she cried too as it gave her something soft to cling too other than myself easy to wipe clean and so easy to wash highly recommend
Pro
Easy to wipe
Contro
None
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF348/11 ultra soft snuggle
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF348/11 ultra soft snuggle
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
In base a un test condotto nel 2016 tra i consumatori degli Stati Uniti, il 96% delle 112 mamme partecipanti afferma che lo scudo riduce i segni e le irritazioni sulla pelle
Test effettuati tra il 2016 e il 2017 tra i consumatori degli Stati Uniti hanno mostrato che, in media, il 98% dei bambini accetta la tettarella vellutata utilizzata nei nostri ciucci ultra soft e ultra air
Il marchio di succhietti numero 1 al mondo
Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo
La nostra gamma supporta le mamme e i bambini in ogni fase dello sviluppo