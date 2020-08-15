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  • Più serenità in ogni coccola
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Fuori produzione

Philips AventSnuggle ultra soft

SCF348/11

4.7
| (175) Recensioni | 98% di utenti consiglia questo prodotto
Più serenità in ogni coccola
Lo snuggle ultra soft Philips Avent è un animale di peluche con un ciuccio ultra soft. È leggero, per cui il bimbo può tenerlo vicino, in modo da sentirsi rassicurato. È facile da trovare e il ciuccio è rimovibile, consentendo una facile pulizia.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Include ciuccio ultra soft

Più serenità in ogni coccola

  • Peluche con ciuccio ultra soft

  • 0m+

  • Ortodontico e senza BPA

  • 1 snuggle e 1 ciuccio 0-6 mesi

Aiuta te e il tuo bambino a trovare il ciuccio

Aiuta te e il tuo bambino a trovare il ciuccio

Mai più caccia al ciuccio! L'animale di peluche ti consente di trovarlo facilmente.

Maggiore serenità per il tuo bimbo con ogni coccola

Maggiore serenità per il tuo bimbo con ogni coccola

Gli animali di peluche regalano serenità al tuo bimbo con ogni coccola. Realizzate con un morbido tessuto, le zampe leggere permettono al ciuccio di rimanere al proprio posto.

L'animale di peluche è compatibile con tutti i ciucci Philips Avent

L'animale di peluche è compatibile con tutti i ciucci Philips Avent

L'animale di peluche è compatibile con tutti i ciucci Philips Avent. In questo modo, sono possibili varie combinazioni per creare il prodotto più adatto al proprio bambino.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.7

su 5

175

Recensioni

98%

di utenti consiglia questo prodotto

1

15/08/2020

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Il mio principe lo usa dalla nascita. Solo ed esclusivamente Avent.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF348/13 Snuggle ultra soft

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF348/13 Snuggle ultra soft

06/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Amazing soft dummy

I got this soft giraffe snuggle dummy for my little daughter Maya and im so pleased that i got it the dummy is soft not too hard on her gums , the snuggle giraffe is very comforting for her when she asleep and the best thing you can detach giraffe if its need a wash love it will buy it again

Pro

Soft easy detached dummy

Contro

None

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF348/11 ultra soft snuggle

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF348/11 ultra soft snuggle

06/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

Great for newborns

The toy was easy to open it was very clean and in enclosed packaging my baby loved it straight away she gripped onto the giraffe and soothes her when she cried too as it gave her something soft to cling too other than myself easy to wipe clean and so easy to wash highly recommend

Pro

Easy to wipe

Contro

None

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF348/11 ultra soft snuggle

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF348/11 ultra soft snuggle

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. In base a un test condotto nel 2016 tra i consumatori degli Stati Uniti, il 96% delle 112 mamme partecipanti afferma che lo scudo riduce i segni e le irritazioni sulla pelle

  2. Test effettuati tra il 2016 e il 2017 tra i consumatori degli Stati Uniti hanno mostrato che, in media, il 98% dei bambini accetta la tettarella vellutata utilizzata nei nostri ciucci ultra soft e ultra air

  3. Il marchio di succhietti numero 1 al mondo

  4. Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo

  5. La nostra gamma supporta le mamme e i bambini in ogni fase dello sviluppo