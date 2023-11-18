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  • Ciuccio leggero e traspirante
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Fuori produzione

Philips AventCiuccio ultra air

SCF342/20

4.7
| (682) Recensioni | 98% di utenti consiglia questo prodotto
Ciuccio leggero e traspirante
Calma il tuo bambino con un ciuccio che lascia respirare la pelle. Philips Avent ultra air è dotato di fori extra large per mantenere asciutta la pelle. Lo scudo leggero è progettato per consentire il massimo flusso di aria. Disponibile in vari colori e modelli.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

I fori extra-large consentono alla pelle del tuo bimbo di respirare

Ciuccio leggero e traspirante

  • Lascia respirare la pelle del bambino

  • 0-6 mesi

  • Ortodontico e senza BPA

  • Pacco da 2

4 fori per l'aria extra large

4 fori per l'aria extra large

ultra air è progettato per consentire il massimo flusso d'aria, in modo che la pelle delicata del tuo bambino possa respirare.

La pelle resta più asciutta durante l’utilizzo

La pelle resta più asciutta durante l’utilizzo

La pelle del tuo bambino rimane più asciutta durante l’utilizzo, grazie al design traspirante che crea il massimo flusso d'aria.

Bordi arrotondati per un utilizzo confortevole

Bordi arrotondati per un utilizzo confortevole

Lo scudo ultra air è leggero e con bordi arrotondati per il massimo comfort del tuo bambino.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.7

su 5

682

Recensioni

98%

di utenti consiglia questo prodotto

18/11/2023

Italia

Italia

Prodotto validissimo.

Mi sento di consigliare questi ciucci a tutti.. Finalmente dopo una lunga ed estenuante ricerca abbiamo trovato i ciucci per il mio bimbo, con questi si rilassa e dorme tranquillo, molto leggeri,e non fanno sudare avendo quei forellini lungo il bordo e sono facili da lavare e igienizzare grazie al loro contenitore porta ciucci..Una grande rivoluzione per noi!

Pro

Traspirante, morbido , e designe bellissimo..

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio

15/11/2023

Italia

Italia

Ottimo prodotto, piacevolmente gradito!

Questi Ciucci sono stati una vera svolta. La tettarella è morbida e confortevole, la struttura con fori larghi lascia respirare la pelle, non è mai umida e rossa e la piccola ne è entusiasta. Ha accettato fin da subito questi ciuccetti e sono stati una vera svolta anche per il suo riposo rilassato.

Pro

Confort della tettarella e della struttura a fori larghi, facile da sterilizzare in microonde nell'apposita custodia.

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio

Sì, consiglio questo prodotto

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11/11/2023

Italia

Italia

Ciuccio bello e comodo!

Ciucci di grande qualità e belli esteticamente. Sono mamma di un bimbo di 17 mesi e ho provato diversi ciucci per capire con quale il mio bimbo si trovasse meglio... e niente, non c'è competizione, i Philips sono i migliori sotto ogni punto di vista! Resistenti, belli e super confortevoli!

Pro

Resistente, pratico e bello

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF085/60 ciuccio

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Test effettuati nel 2016 e nel 2017 su un campione di consumatori degli Stati Uniti hanno mostrato che il 98% dei bambini accetta la tettarella a trama Philips Avent utilizzata nei nostri succhietti ultra air e ultra soft 0-6 mesi e 6-18 mesi.

  2. Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo

  3. Il marchio di succhietti numero 1 al mondo

  4. Produttore dell'anno nel 2014