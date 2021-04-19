ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Sterilizzazione comoda ed efficace
  • Sterilizzazione comoda ed efficace
  • Sterilizzazione comoda ed efficace
  • Sterilizzazione comoda ed efficace
  • Sterilizzazione comoda ed efficace
  • Sterilizzazione comoda ed efficace
  • Sterilizzazione comoda ed efficace
  • Sterilizzazione comoda ed efficace
  • Sterilizzazione comoda ed efficace
  • Sterilizzazione comoda ed efficace

Fuori produzione

Philips AventSterilizzatore a vapore elettrico 3 in 1

SCF284/02

3.7
| (249) Recensioni
Sterilizzazione comoda ed efficace
Grazie alle dimensioni regolabili, lo sterilizzatore a vapore elettrico Philips Avent 3 in 1 occupa pochissimo spazio in cucina, ma può contenere perfettamente tutto quello che desideri sterilizzare, da oggetti di piccole dimensioni a un carico completo.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Riempimento flessibile e semplice

Sterilizzazione comoda ed efficace

  • Elimina il 99,9% dei germi

  • Sterilizza in 6 minuti

  • Fino a 6 biberon Philips Avent

  • Design regolabile 3 in 1

Sterilizzatore 3 in 1 dal design modulare

Sterilizzatore 3 in 1 dal design modulare

L'originale design modulare dello sterilizzatore ti offre la flessibilità per posizionare biberon e accessori e sistemarli in modo facile. Pratico da caricare e scaricare, occupa inoltre pochissimo spazio in cucina.

La sterilizzazione con vapore naturale elimina il 99,9% dei germi

La sterilizzazione con vapore naturale elimina il 99,9% dei germi

Lo sterilizzatore utilizza il vapore naturale per sterilizzare i biberon e gli altri prodotti, uccidendo il 99,9% dei germi senza ricorrere ad agenti chimici. Ideale per sterilizzare con serenità i biberon e gli altri accessori.

Sterilizzati per 24 ore se il coperchio non viene sollevato

Sterilizzati per 24 ore se il coperchio non viene sollevato

Lo sterilizzatore mantiene sterili i prodotti come biberon e tiralatte fino a 24 ore, se il coperchio non viene sollevato.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.7

su 5

249

Recensioni

19/04/2021

Italia

Italia

Il prodotto eccezionale

Sterilizzatore per tutti tipi di biberon, comodo per ciucci e tettarelle il contenitore a parte.Sterilizza bene e veloce.

Pro

Veloce,comodo per tutti tipi di biberon

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF284/02 Sterilizzatore a vapore elettrico 3 in 1

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF284/02 Sterilizzatore a vapore elettrico 3 in 1

26/11/2020

Italia

Italia

Fa quello che deve

Consiglio lo sterilizzatore a tutte le mamme. Facile, intuitivo, veloce e preciso. Manutenzione molto semplice.

Pro

Semplice e veloce

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF284/02 Sterilizzatore a vapore elettrico 3 in 1

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF284/02 Sterilizzatore a vapore elettrico 3 in 1

07/09/2017

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Con il mio terzo bimbo ho optato per tutti prodotti avent. Dal semplice ciuccio, ai biberon e per finire lo sterilizzatore. Di facile utilizzo e perfetto. Lo uso ormai da quasi due mesi. Lo consiglio vivamente a tutti!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF284/02 Sterilizzatore a vapore elettrico 3 in 1

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF284/02 Sterilizzatore a vapore elettrico 3 in 1

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 