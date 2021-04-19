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Fuori produzione
SCF284/02
Elimina il 99,9% dei germi
Sterilizza in 6 minuti
Fino a 6 biberon Philips Avent
Design regolabile 3 in 1
L'originale design modulare dello sterilizzatore ti offre la flessibilità per posizionare biberon e accessori e sistemarli in modo facile. Pratico da caricare e scaricare, occupa inoltre pochissimo spazio in cucina.
Lo sterilizzatore utilizza il vapore naturale per sterilizzare i biberon e gli altri prodotti, uccidendo il 99,9% dei germi senza ricorrere ad agenti chimici. Ideale per sterilizzare con serenità i biberon e gli altri accessori.
Lo sterilizzatore mantiene sterili i prodotti come biberon e tiralatte fino a 24 ore, se il coperchio non viene sollevato.
3.7
su 5
249
Recensioni
Lituana
19/04/2021
Italia
Il prodotto eccezionale
Sterilizzatore per tutti tipi di biberon, comodo per ciucci e tettarelle il contenitore a parte.Sterilizza bene e veloce.
Pro
Veloce,comodo per tutti tipi di biberon
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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Selv
26/11/2020
Italia
Fa quello che deve
Consiglio lo sterilizzatore a tutte le mamme. Facile, intuitivo, veloce e preciso. Manutenzione molto semplice.
Pro
Semplice e veloce
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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Orny76
07/09/2017
Italia
Ottimo prodotto
Con il mio terzo bimbo ho optato per tutti prodotti avent. Dal semplice ciuccio, ai biberon e per finire lo sterilizzatore. Di facile utilizzo e perfetto. Lo uso ormai da quasi due mesi. Lo consiglio vivamente a tutti!
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.