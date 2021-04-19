Utilizzo questo sterilizzatore e ne sono pienamente soddisfatta. E’ semplicissimo da usare, occupa poco spazio ed impiega meno di 4 minuti per riscaldarsi e solo 6 per sterilizzare, praticamente la metà del tempo rispetto agli altri sterilizzatori in circolazione. E’ capiente e versatile, grazie al sistema 3 in 1 si può montare in 3 modi differenti per sterilizzare solo i ciucci, oppure tiralatte, piatti e posate o ancora per fare il carico completo con ben 6 biberon (collo sia largo che stretto). Si spegne in automatico e basta un minimo di pulizia della piastra quotidianamente per averla sempre perfetta. In caso si formi calcare basta una soluzione di acqua e aceto. E’ pure BPA Free. Sullo scatolo appena lo si apre c’è un’illustrazione bellissima che ne spiega il funzionamento in modo rapido e chiaro. Promosso a pieni voti!