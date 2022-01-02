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  • Facilita al tuo bambino il passaggio alla tazza per bere
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Fuori produzione

Philips AventBicchiere evolutivo Natural

SCF262/06

4.5
| (73) Recensioni | 94% di utenti consiglia questo prodotto
Facilita al tuo bambino il passaggio alla tazza per bere
Il nuovo bicchiere evolutivo Natural agevola il tuo bambino nel passaggio alla prima tazza per bere. Con la presa morbida, il tuo piccolo potrà reggere il biberon autonomamente mentre beve dalla più familiare tettarella.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Facilita al tuo bambino il passaggio alla tazza per bere

  • Natural

  • 150 ml

  • Tettarella a flusso medio

  • 4m+

Morbidi manici evolutivi per mani piccole

Morbidi manici evolutivi per mani piccole

I manici evolutivi aiutano il tuo bambino a tenere la tazza da solo. Questi manici hanno una forma adatta alle mani piccole e sono anche antiscivolo grazie alla impugnatura antiscivolo.

Valvola anticolica progettata per ridurre l'incidenza di disturbi e coliche

Valvola anticolica progettata per ridurre l'incidenza di disturbi e coliche

Valvola anticolica progettata per non far ingerire aria al tuo bambino, aiutando a ridurre l'incidenza di disturbi e coliche.

Tutte le parti possono essere lavate comodamente in lavastoviglie

Tutte le parti possono essere lavate comodamente in lavastoviglie

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Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

73

Recensioni

94%

di utenti consiglia questo prodotto

1

02/01/2022

España

España

Cómodo y fácil de limpiar

Este biberón lo he probado con un niño de escaso un año. Después de casi un mes de uso he comprobado: Es fácil de limpiar ya que la tetina se desmontada perfectamente y no tiene demasiados huecos por donde pueda quedar humedad o restos. La retina es resistente a los mordiscos No pierde agua!! Es un punto a favor. Es muy práctico para meter en bolsos/mochilas y llevarlo siempre contigo ya que no pierde nada de agua. Autonomía para el bebé: gracias a las agarraderas el bebé empieza a llevar el solo a la boca el biberón y comienza sus primeros pasos para aprender a beber el solito.

Pro

Fácil de limpiar. No pierde agua. Desarrolla la autonomía del bebé

Contro

NADA!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF262/06 Biberón de entrenamiento Natural

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30/12/2021

España

España

Muy recomendable

Me ha gustado porque tiene el tamaño ideal, las asas que tiene permiten que mi peque lo haya podido coger solito e incluso hacer el gesto de acercarselo a la boca. La verdad es que la tetina tambien la ha cogido genial y es facil de lavar

Pro

Ergonomico

Contro

Su precio

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Sì, consiglio questo prodotto

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27/12/2021

España

España

Perfecto para aprender

Ahora que nuestro bebé ha empezado con los purés, el biberón de entrenamiento de Philips Avent nos va genial para el agua. Su tetina de silicona es fácil de limpiar y su forma no deforma el paladar. No gotea. Y el biberón en general da autonomía y autosuficiencia al bebé para beber cuando quiera. Solamente tiene que coger el biberón de las asas, recubiertas de silicona para evitar resbalones, que tienen el tamaño ideal para sus manitas. Estamos encantados!

Pro

Tamaño, forma, tetina

Contro

El color, podría estar decorado

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011

  2. Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le coliche sono causate in parte dall’ingestione di aria durante l'allattamento, che crea problemi all’apparato digerente del bambino. I sintomi includono pianto, irritabilità, formazione di gas e rigurgiti.