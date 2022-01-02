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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Natural
150 ml
Tettarella a flusso medio
4m+
I manici evolutivi aiutano il tuo bambino a tenere la tazza da solo. Questi manici hanno una forma adatta alle mani piccole e sono anche antiscivolo grazie alla impugnatura antiscivolo.
Valvola anticolica progettata per non far ingerire aria al tuo bambino, aiutando a ridurre l'incidenza di disturbi e coliche.
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4.5
su 5
73
Recensioni
94%
di utenti consiglia questo prodotto
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02/01/2022
España
Parte della promozione
Cómodo y fácil de limpiar
Este biberón lo he probado con un niño de escaso un año. Después de casi un mes de uso he comprobado: Es fácil de limpiar ya que la tetina se desmontada perfectamente y no tiene demasiados huecos por donde pueda quedar humedad o restos. La retina es resistente a los mordiscos No pierde agua!! Es un punto a favor. Es muy práctico para meter en bolsos/mochilas y llevarlo siempre contigo ya que no pierde nada de agua. Autonomía para el bebé: gracias a las agarraderas el bebé empieza a llevar el solo a la boca el biberón y comienza sus primeros pasos para aprender a beber el solito.
Pro
Fácil de limpiar. No pierde agua. Desarrolla la autonomía del bebé
Contro
NADA!
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Questa revisione è stata effettuata per SCF262/06 Biberón de entrenamiento Natural
Sì, consiglio questo prodotto
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21Andreitaaaaaaa
30/12/2021
España
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Muy recomendable
Me ha gustado porque tiene el tamaño ideal, las asas que tiene permiten que mi peque lo haya podido coger solito e incluso hacer el gesto de acercarselo a la boca. La verdad es que la tetina tambien la ha cogido genial y es facil de lavar
Pro
Ergonomico
Contro
Su precio
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Mamiunicorn
27/12/2021
España
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Perfecto para aprender
Ahora que nuestro bebé ha empezado con los purés, el biberón de entrenamiento de Philips Avent nos va genial para el agua. Su tetina de silicona es fácil de limpiar y su forma no deforma el paladar. No gotea. Y el biberón en general da autonomía y autosuficiencia al bebé para beber cuando quiera. Solamente tiene que coger el biberón de las asas, recubiertas de silicona para evitar resbalones, que tienen el tamaño ideal para sus manitas. Estamos encantados!
Pro
Tamaño, forma, tetina
Contro
El color, podría estar decorado
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Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011
Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le coliche sono causate in parte dall’ingestione di aria durante l'allattamento, che crea problemi all’apparato digerente del bambino. I sintomi includono pianto, irritabilità, formazione di gas e rigurgiti.