Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Riscalda il latte anche fuori casa
Riscalda rapidamente
Coperchio protettivo
Riscalda anche la pappa
Questo scaldabiberon è ideale per l'uso fuori casa e non è necessaria l'energia elettrica. L'acqua bollita nel contenitore termico mantiene la temperatura fino a 6 ore e può essere utilizzata per riscaldare più biberon.
Lo scaldabiberon può riscaldare fino a 180 ml di latte in soli 2,5 minuti*.
Il pratico coperchio è stato progettato per evitare le perdite quando sei fuori casa. Specifica chiaramente le posizioni di apertura e chiusura ed è facile da pulire.
4.3
su 5
3
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Lunaperla
28/08/2017
Italia
scaldabiberon termico eccellente
un prodotto utilissimo.. pratico, di piccole dimensioni e facile da utilizzare! Uno scaldabiberon che in tantissime occasioni, fin dai primi giorni, mi ha permesso di muovermi senza pensieri! Prodotto eccellette e consigliato... anzi, lo metterei d'obbligo nella lista nascita!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF256 Scaldabiberon termico
Sì, consiglio questo prodotto
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alba85
17/03/2017
Italia
Utile e bellissimo
Lo utilizzo sia come scaldabiberon che come thermos mettendo all'interno acqua oligominerale precedentemente bollita. Utile e anche molto bello da un punto di vista del design. Avent non delude mai!
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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Danni
26/09/2018
Italia
Perde sempre acqua
Purtroppo perde sempre l’acqua anche se é chiuso perfettamente.. e visto che l’acqua é bollente é troppo pericoloso! Peccato perché sarebbe un prodotto utilissimo.
Questa revisione è stata effettuata per SCF256 Scaldabiberon termico
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Per biberon da 180 ml con una temperatura di 20 ºC
I sacchetti per il latte materno e i biberon da 60 ml Philips Avent non possono essere utilizzati con questo scaldabiberon.