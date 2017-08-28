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Fuori produzione

Philips AventScaldabiberon termico

SCF256

4.3
| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Riscalda ovunque e in qualunque momento
Quando sei fuori casa e vuoi allattare il tuo bambino, questo scaldabiberon ti consente di riscaldare il latte ovunque. L'acqua bollita all'interno del contenitore termico mantiene la temperatura fino a 6 ore e potrai riscaldare il biberon in 2,5 minuti.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Riscalda ovunque e in qualunque momento

  • Riscalda il latte anche fuori casa

  • Riscalda rapidamente

  • Coperchio protettivo

  • Riscalda anche la pappa

Scaldabiberon termico per latte caldo anche quando sei fuori casa

Questo scaldabiberon è ideale per l'uso fuori casa e non è necessaria l'energia elettrica. L'acqua bollita nel contenitore termico mantiene la temperatura fino a 6 ore e può essere utilizzata per riscaldare più biberon.

Riscalda i biberon in soli 2,5 minuti

Riscalda i biberon in soli 2,5 minuti

Lo scaldabiberon può riscaldare fino a 180 ml di latte in soli 2,5 minuti*.

Facile sistema di apertura/chiusura

Facile sistema di apertura/chiusura

Il pratico coperchio è stato progettato per evitare le perdite quando sei fuori casa. Specifica chiaramente le posizioni di apertura e chiusura ed è facile da pulire.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.3

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
2
1

28/08/2017

Italia

Italia

scaldabiberon termico eccellente

un prodotto utilissimo.. pratico, di piccole dimensioni e facile da utilizzare! Uno scaldabiberon che in tantissime occasioni, fin dai primi giorni, mi ha permesso di muovermi senza pensieri! Prodotto eccellette e consigliato... anzi, lo metterei d'obbligo nella lista nascita!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF256 Scaldabiberon termico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF256 Scaldabiberon termico

17/03/2017

Italia

Italia

Utile e bellissimo

Lo utilizzo sia come scaldabiberon che come thermos mettendo all'interno acqua oligominerale precedentemente bollita. Utile e anche molto bello da un punto di vista del design. Avent non delude mai!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF256 Scaldabiberon termico

Sì, consiglio questo prodotto

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26/09/2018

Italia

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Perde sempre acqua

Purtroppo perde sempre l’acqua anche se é chiuso perfettamente.. e visto che l’acqua é bollente é troppo pericoloso! Peccato perché sarebbe un prodotto utilissimo.

Questa revisione è stata effettuata per SCF256 Scaldabiberon termico

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Per biberon da 180 ml con una temperatura di 20 ºC

  2. I sacchetti per il latte materno e i biberon da 60 ml Philips Avent non possono essere utilizzati con questo scaldabiberon.