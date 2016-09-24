ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

  • Beccuccio ultra-resistente per lo sviluppo dei denti
  • Beccuccio ultra-resistente per lo sviluppo dei denti

Fuori produzione

Philips AventBeccucci morbidi e resistenti ai morsi

SCF252/05

2.3
| (7) Recensioni
Beccuccio ultra-resistente per lo sviluppo dei denti
I beccucci Philips Avent Soft sono delicati sulle gengive ma resistenti ai morsi, quando crescono i primi denti. La nostra valvola brevettata assicura che il liquido esca solo quando il bambino beve
Vedi tutti i vantaggi

Beccuccio senza perdite

Beccuccio ultra-resistente per lo sviluppo dei denti

  • Sostituzione

  • Beccucci morbidi e resistenti ai morsi

  • 6m+/9m+

Valvola a tenuta sicura per bere senza perdite

Valvola a tenuta sicura per bere senza perdite

Basta con il disordine! La nostra nuova valvola brevettata garantisce la fuoriuscita del liquido solamente quando il bambino beve dal beccuccio.

Beccuccio angolato per bere con facilità

Beccuccio angolato per bere con facilità

Il beccuccio angolato è progettato per aiutare i bambini ad imparare a bere da una tazza.

Non contiene BPA/0% BPA

Non contiene BPA/0% BPA

Il nostro beccuccio è realizzato con materiali che non contengono BPA/0% BPA.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

2.3

su 5

7

Recensioni

5
3
2

24/09/2016

France

France

Zéro fuite, mais attention au nettoyage du bec

Très bon produit, aucune fuite malgré toutes les tentatives d'un bébé inventif. Attention toutefois au nettoyage et au séchage du bec qui a tendance à noircir. Dommage que le prix de la tétine de rechange (avec les frais de port) soit plus élevé qu'une tasse neuve!!!

Questa revisione è stata effettuata per SCF252 Becs souples

Questa revisione è stata effettuata per SCF252 Becs souples

18/07/2018

Deutschland

Deutschland

Reinigung durch Auskochen

Da unser Baby grundsätzlich keine Flasche mit Sauger toleriert hat sind wir mit 5 Monaten direkt auf dieses Modell umgestiegen. Es hat ein bisschen gedauert, bis er damit umgehen konnte und gesaugt anstatt zu kauen, aber seit dem bin ich sehr dankbar, dass ich unterwegs auch mal die Flasche geben kann. Die Reinigung ist wirklich nicht besonders komfortabel, aber durch schlichtes Auskochen werden Essensreste aus dem Sauger entfernt. Liebe Grüße

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF252/05 Weiche, beißfeste Trinkschnäbel

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF252/05 Weiche, beißfeste Trinkschnäbel

22/08/2017

Nederland

Nederland

Stevig en goed drinkbaar

Een fijne (lekvrije) drinkbeker en gelukkig zijn de drinktuiten te vervangen. Dit omdat ze nogal snel verkleuren als je eruit laat drinken tijdens het eten. Sommige voedingsmiddelen hebben invloed. Is grotendeels te voorkomen als je eerst het mondje afdoet. Verder is de drinktuit heel stevig, daar kan je in principe lang mee doen. Daarentegen ook weer niet te lang vanwege de hygiëne. Ik vind het heel fijn dat de drinkbeker/drinktuit in de magnetronsterilisator kan. Ik heb tot nu toe geen slechte drinktuiten gehad die alleen maar lucht doorlaten en ik heb er inmiddels 4 gehad. Wat ik heb geconstateerd is dat de beker heel goed gekanteld moet zijn om er überhaupt drinken goed uit te krijgen, vooral als die al wat leeg raakt. Misschien ergens ook wel logisch. Het is ook niet duidelijk of het nog iets uitmaakt hoe het drinkventiel zit. Soms hoor ik wel wat lucht als mijn dochtertje drinkt. Alsof die dan misschien net niet goed zit? De beker is zeer stevig. Is al veel op de grond gevallen. Niet beschadigd. De drinktuit heeft ook al een scherp net doorgekomen tandje onbeschadigd doorstaan, want ze gebruikt 'm soms als bijtring tussen de slokken door. ;)

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF252 Zachte drinktuiten

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF252 Zachte drinktuiten

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee