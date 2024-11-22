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Garanzia di 2 anni
SCF244/00
Ciuccio leggero e traspirante
Calma il tuo bambino con un ciuccio che lascia respirare la pelle. Philips Avent ultra air è dotato di fori extra large per mantenere asciutta la pelle. Lo scudo leggero è progettato per consentire il massimo flusso di aria. Disponibile in vari colori e modelli.
Lascia respirare la pelle del bambino
0-6 mesi
Ortodontico e senza BPA
Confezione da 1
ultra air è progettato per consentire il massimo flusso d'aria, in modo che la pelle delicata del tuo bambino possa respirare.
La pelle del tuo bambino rimane più asciutta durante l’utilizzo, grazie al design traspirante che crea il massimo flusso d'aria.
Lo scudo ultra air è leggero e con bordi arrotondati per il massimo comfort del tuo bambino.
3.1
su 5
17
Recensioni
ZeroBerlin
22/11/2024
Deutschland
Super
Ich benutze den Luftfilter nun schon seit über einem halben Jahr und bin sehr zufrieden mit der Filterleistung. Das Gerät inklusive der Filter sind einfach in der Handhabung und die Filter tun das was sie nun mal tun sollen. Die Luft filtern! Habe zuhause einen Hund und habe das Gerät im Schlafzimmer stehen und permanent eingeschaltet.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA
Zähnchen_22
14/07/2022
Deutschland
Tolles Gerät- einwandfrei
Eigentlich habe ich mir den Luftreiniger zwecks meines Hundes angeschaft- dieser leidet im Frühling immer unter einer Pollenallergie. Hinzu kommt jetzt noch, dass ein neues Familienmitgled allergisch auf meinen Hund reagiert. In beiden Fällen leistet der Luftreiniger beste Arbeit. Symptome sind dank des Luftreinigers weg Ebenso in der Corona Krise - Infizierte und Gerät in einem Raum und schon hat man eine Sorge weniger. Gerät läuft regelmässig und die Luft ist rein. Möchte ihn nicht missen
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA
Jan 456
12/07/2021
Nederland
Prima apparaat, werkt waar het voor moet werken
Heb het apparaat nu zo'n twee jaar en het zorgt voor frisse lucht in huis. Het filter FY 2420 heb ik driemaal vernieuwd FY 2422 eenmaal Het apparaat staat continu aan. Ik zie en hoor dat het zijn werk prima doet.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Origineel vervangend filter FY2422/30 met NanoProtect HEPA
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Origineel vervangend filter FY2422/30 met NanoProtect HEPA
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Test effettuati nel 2016 e nel 2017 su un campione di consumatori degli Stati Uniti hanno mostrato che il 98% dei bambini accetta la tettarella a trama Philips Avent utilizzata nei nostri succhietti ultra air e ultra soft 0-6 mesi e 6-18 mesi.
Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo
Il marchio di succhietti numero 1 al mondo
Produttore dell'anno nel 2014