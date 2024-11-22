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  • Ciuccio leggero e traspirante
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Philips Aventsucchietto ultra air

SCF244/00

3.1

| (17) Recensioni

Ciuccio leggero e traspirante

Calma il tuo bambino con un ciuccio che lascia respirare la pelle. Philips Avent ultra air è dotato di fori extra large per mantenere asciutta la pelle. Lo scudo leggero è progettato per consentire il massimo flusso di aria. Disponibile in vari colori e modelli.

Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

I fori extra-large consentono alla pelle del tuo bimbo di respirare

Ciuccio leggero e traspirante

  • Lascia respirare la pelle del bambino

  • 0-6 mesi

  • Ortodontico e senza BPA

  • Confezione da 1

4 fori per l'aria extra large

4 fori per l'aria extra large

ultra air è progettato per consentire il massimo flusso d'aria, in modo che la pelle delicata del tuo bambino possa respirare.

La pelle resta più asciutta durante l’utilizzo

La pelle resta più asciutta durante l’utilizzo

La pelle del tuo bambino rimane più asciutta durante l’utilizzo, grazie al design traspirante che crea il massimo flusso d'aria.

Bordi arrotondati per un utilizzo confortevole

Bordi arrotondati per un utilizzo confortevole

Lo scudo ultra air è leggero e con bordi arrotondati per il massimo comfort del tuo bambino.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.1

su 5

17

Recensioni

22/11/2024

Deutschland

Deutschland

Super

Ich benutze den Luftfilter nun schon seit über einem halben Jahr und bin sehr zufrieden mit der Filterleistung. Das Gerät inklusive der Filter sind einfach in der Handhabung und die Filter tun das was sie nun mal tun sollen. Die Luft filtern! Habe zuhause einen Hund und habe das Gerät im Schlafzimmer stehen und permanent eingeschaltet.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA

14/07/2022

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät- einwandfrei

Eigentlich habe ich mir den Luftreiniger zwecks meines Hundes angeschaft- dieser leidet im Frühling immer unter einer Pollenallergie. Hinzu kommt jetzt noch, dass ein neues Familienmitgled allergisch auf meinen Hund reagiert. In beiden Fällen leistet der Luftreiniger beste Arbeit. Symptome sind dank des Luftreinigers weg Ebenso in der Corona Krise - Infizierte und Gerät in einem Raum und schon hat man eine Sorge weniger. Gerät läuft regelmässig und die Luft ist rein. Möchte ihn nicht missen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA

12/07/2021

Nederland

Nederland

Prima apparaat, werkt waar het voor moet werken

Heb het apparaat nu zo'n twee jaar en het zorgt voor frisse lucht in huis. Het filter FY 2420 heb ik driemaal vernieuwd FY 2422 eenmaal Het apparaat staat continu aan. Ik zie en hoor dat het zijn werk prima doet.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Origineel vervangend filter FY2422/30 met NanoProtect HEPA

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Origineel vervangend filter FY2422/30 met NanoProtect HEPA

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Test effettuati nel 2016 e nel 2017 su un campione di consumatori degli Stati Uniti hanno mostrato che il 98% dei bambini accetta la tettarella a trama Philips Avent utilizzata nei nostri succhietti ultra air e ultra soft 0-6 mesi e 6-18 mesi.

  2. Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo

  3. Il marchio di succhietti numero 1 al mondo

  4. Produttore dell'anno nel 2014