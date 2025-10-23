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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
ultra soft e flessibile
0-6 mesi
Ortodontico e senza BPA
Pacco da 2
La pelle sensibile richiede una maggiore cura. La nostra tecnologia con scudo consente al ciuccio di seguire le curve naturali del viso del tuo bambino per il massimo comfort. Il risultato sono minori segni e irritazioni sulla pelle.
Il nostro scudo arrotondato riduce al minimo la pressione sulle guance del bambino per un comfort ottimale.
Quando abbiamo chiesto alle mamme come reagiscono i bambini alle nostre morbide tettarelle in silicone, il 98% ha confermato che i bimbi accettano i succhietti ultra soft e ultra air Philips Avent.
4.7
su 5
733
Recensioni
99%
di utenti consiglia questo prodotto
Melifania
23/10/2025
Italia
Parte della promozione
Ottimi da cinque stelle!
Ho sempre usato questi ciucci perché sono gli unici accettati dal mio bambino, morbidi e con forma a goccia li rendono confortevoli
Pro
Morbidi
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF093/05 ultra soft
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF093/05 ultra soft
Rafde
13/10/2025
Italia
Parte della promozione
È stato amore fin da subito!
La mia piccola ha avuto modo di provare i ciucci Pacifier SCF091/41 ultra soft per diversi giorni. Il primo approccio è stato da subito positivo. Ha preferito questi ciucci al vecchio ciuccio che ormai non gradisce più. Questi ciucci sono visibilmente leggeri, di qualità eccezionale. Sono stati una vera scoperta per me e la bambina. Le tecniche e i materiali che utilizza Philips sono pensati per offrire il meglio ai nostri piccoli e questo emerge chiaramente. I colori sono adatti sia ai maschietti che alle femminucce. Ne ho già comprati altri! Si applicano facilmente alla catenella per i ciucci. Si possono acquistare nella custodia che è ottima anche come porta ciuccio. Li ho trovati nei migliori negozi per bebè.
Pro
Leggerezza, qualità dei materiali
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF091/41 ultra soft
Sì, consiglio questo prodotto
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Antoniegga
09/10/2025
Italia
Parte della promozione
Prodotto che ha stravolto le mienaspettative
Premetto che son sempre stata contraria ai ciucci rigidi. Credevo che a lungo termine fossero davvero scomodi. E invece questo prodotto mi ha fatto ricredere. Molto pratico, anche per la sterilizzazione che avviene in semplice microonde attraverso l apposito contenitore in dotazione. Il mio bimbo lo adora! Consiglio da 1 anno in su.
Pro
Comodissimo
Contro
Alcuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF093/05 ultra soft
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Pacifier SCF093/05 ultra soft
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Sviluppato insieme agli operatori sanitari e alle mamme
Test del 2016-2017 effettuati sui consumatori degli Stati Uniti mostrano una media del 98% di accettazione della tettarella a trama Philips Avent utilizzata nei nostri succhietti ultra air e ultra soft
Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo
Il marchio di succhietti numero 1 al mondo
La nostra gamma supporta le mamme e i bambini in ogni fase dello sviluppo
In una ricerca indipendente condotta negli Stati Uniti a febbraio 2017, l'85% delle mamme interpellate ha dichiarato che il succhietto era più morbido di altri modelli di marchi leader