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  • Stimola la suzione e il rapporto naturale madre-bimbo
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Fuori produzione

Philips AventSucchietto Soothie

SCF194/05

4.1
| (21) Recensioni | 85% di utenti consiglia questo prodotto
Stimola la suzione e il rapporto naturale madre-bimbo
Il succhietto Philips Avent Soothie ti offre un nuovo modo di avvicinarti al tuo piccolo grazie al suo design formato da un pezzo singolo che dà al bimbo l'impressione di succhiare il tuo dito. Prodotto in silicone medico, Soothie è semplice da pulire.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Silicone flessibile per uso medico

Stimola la suzione e il rapporto naturale madre-bimbo

  • Design in silicone, pezzo unico

  • 3-18 m

  • Ortodontico e senza BPA

  • Pacco da 2

Distribuito negli ospedali degli Stati Uniti

Distribuito negli ospedali degli Stati Uniti

Consigliato dai professionisti del settore medico per calmare i neonati, il succhietto Soothie viene distribuito negli ospedali degli Stati Uniti.*

Il design esclusivo supporta il legame con il bambino

Il design esclusivo supporta il legame con il bambino

I succhietti Soothie Shapes sono diversi dagli altri nostri succhietti. La loro forma esclusiva ti consente di inserire il dito nella tettarella in modo da aiutare il tuo bambino a succhiare stabilendo un legame con lui.

Per uno sviluppo naturale del cavo orale

Per uno sviluppo naturale del cavo orale

La nostra tettarella piatta in silicone ha una forma simmetrica che rispetta il palato, i denti e le gengive del tuo bimbo o della tua bimba durante la crescita.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.1

su 5

21

Recensioni

85%

di utenti consiglia questo prodotto

26/07/2019

Italia

Italia

Ottimo prodotto!

È un ottimo prodotto. Mia figlia vuole solo questo ciuccio. Ha la forma simile al seno.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF194/05 Succhietto Soothie

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF194/05 Succhietto Soothie

23/02/2018

Italia

Italia

Finalmente il ciuccio che fa per noi

È stata la nostra salvezza, l'unico ciuccio che ha accettato senza interferire con l'allattamento.si compra comodamente su Amazon. unica pecca non ha possibilità di attaccare catenella portaciuccio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF194/04 Succhietto Soothie

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF194/04 Succhietto Soothie

25/08/2017

Italia

Italia

Abbastanza soddisfatta

Ho comprato questo ciuccio come ultima spiaggia, a mio figlio non piace nessun ciuccio, provato oggi per la prima volta e sembra che gli piaccia abbastanza... Unica pecca: nel sito c'e la descrizione 3-18 mesi nella confezione che mi è arrivata ci sino due misure la 0/6 e 6/18 io ho la spunta su 0/6... Bah descrizione poco chiara e non conforme

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF194/04 Succhietto Soothie

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF194/04 Succhietto Soothie

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo

  2. Il marchio di succhietti numero 1 al mondo

  3. La nostra gamma supporta le mamme e i bambini in ogni fase dello sviluppo

  4. Questo succhietto Soothie ha la stessa forma della tettarella ed è realizzato con lo stesso materiale del modello statunitense, ma presenta uno scudo di forma diversa.