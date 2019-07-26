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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Design in silicone, pezzo unico
3-18 m
Ortodontico e senza BPA
Pacco da 2
Consigliato dai professionisti del settore medico per calmare i neonati, il succhietto Soothie viene distribuito negli ospedali degli Stati Uniti.*
I succhietti Soothie Shapes sono diversi dagli altri nostri succhietti. La loro forma esclusiva ti consente di inserire il dito nella tettarella in modo da aiutare il tuo bambino a succhiare stabilendo un legame con lui.
La nostra tettarella piatta in silicone ha una forma simmetrica che rispetta il palato, i denti e le gengive del tuo bimbo o della tua bimba durante la crescita.
4.1
su 5
21
Recensioni
85%
di utenti consiglia questo prodotto
Mikaole
26/07/2019
Italia
Ottimo prodotto!
È un ottimo prodotto. Mia figlia vuole solo questo ciuccio. Ha la forma simile al seno.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF194/05 Succhietto Soothie
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF194/05 Succhietto Soothie
Mooncat
23/02/2018
Italia
Finalmente il ciuccio che fa per noi
È stata la nostra salvezza, l'unico ciuccio che ha accettato senza interferire con l'allattamento.si compra comodamente su Amazon. unica pecca non ha possibilità di attaccare catenella portaciuccio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF194/04 Succhietto Soothie
Sì, consiglio questo prodotto
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72Eikcaj
25/08/2017
Italia
Abbastanza soddisfatta
Ho comprato questo ciuccio come ultima spiaggia, a mio figlio non piace nessun ciuccio, provato oggi per la prima volta e sembra che gli piaccia abbastanza... Unica pecca: nel sito c'e la descrizione 3-18 mesi nella confezione che mi è arrivata ci sino due misure la 0/6 e 6/18 io ho la spunta su 0/6... Bah descrizione poco chiara e non conforme
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF194/04 Succhietto Soothie
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF194/04 Succhietto Soothie
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo
Il marchio di succhietti numero 1 al mondo
La nostra gamma supporta le mamme e i bambini in ogni fase dello sviluppo
Questo succhietto Soothie ha la stessa forma della tettarella ed è realizzato con lo stesso materiale del modello statunitense, ma presenta uno scudo di forma diversa.